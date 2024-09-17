На торгах продан ТРК бывшего депутата-банкрота из Челябинска Юсупова

На торгах проданы активы бывшего депутата Госдумы РФ Марселя Юсупова из Челябинска, признанного банкротом. Речь идет о долях в компании «Аркаим-Экспо», которая управляет торгово-развлекательным комплексом «Аркаим» (ТРК) в столице Башкортостана Уфе.
«Финансовый управляющий уведомляет о заключении договора купли-продажи части доли: 21,58 % в уставном капитале общества с Поповой Татьяной Вячеславовной, 2,88 % в уставном капитале общества с Шапкиной Екатериной Николаевной», — отмечено в заявлении Ларкина, которое имеется в распоряжении URA.RU.
Доли проданы за 44,67 и 5,956 млн рублей соответственно на общую сумму в 50,6 млн рублей. Покупателями выступили лица, имеющие право преимущественного приобретения. Попова и Шапкина выступают совладелицами компании. До сентября первой принадлежало 15%, второй — 2% доли в бизнесе. Юсупов после продажи из него вышел. При этом контролирующий пакет в размере 59% остался за Сергеем Евстегнеевым.
Согласно СБИС, стоимость бизнеса оценивается в 181,6 млн рублей. Компания сдает в аренду площади, находящиеся на трех этажах здания. На 12 тысячах кв метров располагается более ста магазинов с мебелью.
Юсупов политическую карьеру начал в Челябинске, где стал членом общественного совета при законодательном собрании региона. В Госдуме РФ руководитель представлял Башкортостан. В марте 2018 года он был признан банкротом.
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