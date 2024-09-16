16 сентября 2024

В жилом районе Екатеринбурга найден труп голого 50-летнего мужчины

В Екатеринбурге у многоквартирного дома на Рассветной найден труп голого мужчины
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. Челябинск , следственный комитет
На месте работают сотрудники СКР (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на улице Рассветной под окнами многоэтажки на траве прохожие обнаружили голого 50-летнего мужчину без признаков жизни. Позже стало известно, что погибшим оказался местный житель по имени Алексей. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Алексею недавно исполнилось 50 лет. Его супругу вызвали в региональный Следственный комитет», — отметил собеседник агентства.

Редакция URA.RU направила запрос в региональный СКР. «Информация поступила. Организован выезд сотрудников на место для установления обстоятельств случившегося», — заявили в ведомстве.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге на улице Рассветной под окнами многоэтажки на траве прохожие обнаружили голого 50-летнего мужчину без признаков жизни. Позже стало известно, что погибшим оказался местный житель по имени Алексей. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Алексею недавно исполнилось 50 лет. Его супругу вызвали в региональный Следственный комитет», — отметил собеседник агентства. Редакция URA.RU направила запрос в региональный СКР. «Информация поступила. Организован выезд сотрудников на место для установления обстоятельств случившегося», — заявили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...