Происшествия В жилом районе Екатеринбурга найден труп голого 50-летнего мужчины В Екатеринбурге у многоквартирного дома на Рассветной найден труп голого мужчины 17 сентября 2024 в 13:23 Размер текста - 17 + На месте работают сотрудники СКР (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге на улице Рассветной под окнами многоэтажки на траве прохожие обнаружили голого 50-летнего мужчину без признаков жизни. Позже стало известно, что погибшим оказался местный житель по имени Алексей. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Алексею недавно исполнилось 50 лет. Его супругу вызвали в региональный Следственный комитет», — отметил собеседник агентства. Редакция URA.RU направила запрос в региональный СКР. «Информация поступила. Организован выезд сотрудников на место для установления обстоятельств случившегося», — заявили в ведомстве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге на улице Рассветной под окнами многоэтажки на траве прохожие обнаружили голого 50-летнего мужчину без признаков жизни. Позже стало известно, что погибшим оказался местный житель по имени Алексей. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Алексею недавно исполнилось 50 лет. Его супругу вызвали в региональный Следственный комитет», — отметил собеседник агентства. Редакция URA.RU направила запрос в региональный СКР. «Информация поступила. Организован выезд сотрудников на место для установления обстоятельств случившегося», — заявили в ведомстве. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям