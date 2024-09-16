В жилом районе Екатеринбурга найден труп голого 50-летнего мужчины

В Екатеринбурге на улице Рассветной под окнами многоэтажки на траве прохожие обнаружили голого 50-летнего мужчину без признаков жизни. Позже стало известно, что погибшим оказался местный житель по имени Алексей. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«Алексею недавно исполнилось 50 лет. Его супругу вызвали в региональный Следственный комитет», — отметил собеседник агентства.
Редакция URA.RU направила запрос в региональный СКР. «Информация поступила. Организован выезд сотрудников на место для установления обстоятельств случившегося», — заявили в ведомстве.
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