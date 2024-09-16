В Челябинске сотрудники ГАИ нашли и оштрафовали водителя за прокат пассажирок на дверях легковой машины. Кадры с опасным развлечением были опубликованы в соцсетях, сообщили 17 сентября в пресс-службе ГУ МВД региона.
«Сотрудники ГАИ разыскали и оштрафовали водителя, который устроил экстремальный прокат для девушек на дверях автомобиля. Ранее в социальных сетях появилась запись, как девушки высунулись из машины и сели на двери. При этом водитель продолжил движение», — сообщили в пресс-службе.
После появления записи в интернете были приняты меры для выявления и наказания нарушителя. ГАИ Челябинска уточнила, что за перевозку пассажиров вне салона авто грозит административная ответственность по части 2 статье 12.23 КоАП РФ. Наказание по данной статье — штраф от одной тысячи рублей.
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