16 сентября 2024

Сотрудники ГАИ оштрафовали челябинца, который прокатил девушек на дверях машины. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Катание пассажиров вне кабины авто грозит административным штрафом
Катание пассажиров вне кабины авто грозит административным штрафом Фото:

В Челябинске сотрудники ГАИ нашли и оштрафовали водителя за прокат пассажирок на дверях легковой машины. Кадры с опасным развлечением были опубликованы в соцсетях, сообщили 17 сентября в пресс-службе ГУ МВД региона.

«Сотрудники ГАИ разыскали и оштрафовали водителя, который устроил экстремальный прокат для девушек на дверях автомобиля. Ранее в социальных сетях появилась запись, как девушки высунулись из машины и сели на двери. При этом водитель продолжил движение», — сообщили в пресс-службе.

После появления записи в интернете были приняты меры для выявления и наказания нарушителя. ГАИ Челябинска уточнила, что за перевозку пассажиров вне салона авто грозит административная ответственность по части 2 статье 12.23 КоАП РФ. Наказание по данной статье — штраф от одной тысячи рублей.

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В Челябинске сотрудники ГАИ нашли и оштрафовали водителя за прокат пассажирок на дверях легковой машины. Кадры с опасным развлечением были опубликованы в соцсетях, сообщили 17 сентября в пресс-службе ГУ МВД региона. «Сотрудники ГАИ разыскали и оштрафовали водителя, который устроил экстремальный прокат для девушек на дверях автомобиля. Ранее в социальных сетях появилась запись, как девушки высунулись из машины и сели на двери. При этом водитель продолжил движение», — сообщили в пресс-службе. После появления записи в интернете были приняты меры для выявления и наказания нарушителя. ГАИ Челябинска уточнила, что за перевозку пассажиров вне салона авто грозит административная ответственность по части 2 статье 12.23 КоАП РФ. Наказание по данной статье — штраф от одной тысячи рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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