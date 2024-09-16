В деле начальника отдела «Челябинскавтодора» Степанова появились новые взятки

17 сентября 2024 в 14:32 Размер текста - 17 +

По версии следствия, Степанов брал и давал взятки Фото: Павел Сидоров © URA.RU новость из сюжета Дело о взятках на строительстве челябинских дорог В уголовном деле начальника одного из отделов «Челябинскавтодора» Артема Степанова, задержанного ФСБ и фигурирующего в деле ОПГ дорожников под руководством Нвера Колозяна, появились новые коррупционные эпизоды. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону. «Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных п. „в“ ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), п. „б“ ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере)», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Выполнение следственных действий, направленных на окончание предварительного расследования, продолжается. Как сообщили в пресс-службе УФСБ по региону, новые эпизоды появились в деле бывшего топ-менеджера, когда следователи узнали, что Степанов, занимая должность начальника, с июля 2022 по август 2023 года оказывал общее покровительство и беспрепятственную приемку выполненных работ на дороге Кунашак-Усть-Багаряк. Предварительно, за это он получил не менее 600 тысяч рублей. Степанова задержали в марте на его рабочем месте. Вместе с этим сотрудники челябинских управлений ФСБ и СКР провели обыски в «Челябинскавтодоре». Из учреждения была изъята документация. После задержания Степанова обвинили в получении взяток и отправили в СИЗО. По версии следствия, топ-менеджер получил взятку от своего подчиненного Ильдара Галлямова, связанного с фирмой Колозяна. Взятка была передана в виде нового телефона iPhone 14 Pro, стоимостью не менее 94 тысяч рублей. Также Степанов получил от дорожников 200 тысяч наличными. За это он закрепил Галлямова за объектом капитального ремонта автодороги в селе Кирса Верхнеуральского района Челябинской области, который строила компания Колозяна. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В уголовном деле начальника одного из отделов «Челябинскавтодора» Артема Степанова, задержанного ФСБ и фигурирующего в деле ОПГ дорожников под руководством Нвера Колозяна, появились новые коррупционные эпизоды. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону. «Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных п. „в“ ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), п. „б“ ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере)», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Выполнение следственных действий, направленных на окончание предварительного расследования, продолжается. Как сообщили в пресс-службе УФСБ по региону, новые эпизоды появились в деле бывшего топ-менеджера, когда следователи узнали, что Степанов, занимая должность начальника, с июля 2022 по август 2023 года оказывал общее покровительство и беспрепятственную приемку выполненных работ на дороге Кунашак-Усть-Багаряк. Предварительно, за это он получил не менее 600 тысяч рублей. Степанова задержали в марте на его рабочем месте. Вместе с этим сотрудники челябинских управлений ФСБ и СКР провели обыски в «Челябинскавтодоре». Из учреждения была изъята документация. После задержания Степанова обвинили в получении взяток и отправили в СИЗО. По версии следствия, топ-менеджер получил взятку от своего подчиненного Ильдара Галлямова, связанного с фирмой Колозяна. Взятка была передана в виде нового телефона iPhone 14 Pro, стоимостью не менее 94 тысяч рублей. Также Степанов получил от дорожников 200 тысяч наличными. За это он закрепил Галлямова за объектом капитального ремонта автодороги в селе Кирса Верхнеуральского района Челябинской области, который строила компания Колозяна.