ФСБ пришла с обысками в подведомственную организацию челябинского миндора

Сотрудники УФСБ по Челябинской области 19 марта пришли с обысками в ОГКУ «Челябинскавтодор» — организацию, подведомственную министерству дорожного хозяйства и транспорта региона. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, в учреждении проводится выемка документов.
«Силовики проводят обыски и выемку документов. О задержании кого-либо пока не сообщалось», — рассказал источник.
URA.RU связалась с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. В пресс-службе УФСБ по региону от комментариев воздержались.
Ранее силовики уже приходили в министерство. Тогда поводом стало задержание гендиректора ООО «УРАЛДОРСТРОЙ» Нвера Колозяна. По версии следствия, предприниматель организовал целую ОПГ, которая наживалась на дорожных контрактах, полученных в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Предварительно известно, что Колозян платил сотрудникам контрольно-надзорных органов. Те, в свою очередь, предупреждали его о планирующихся проверках, помогали с приемкой невыполненных работ.
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