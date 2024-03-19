ФСБ пришла с обысками в подведомственную организацию челябинского миндора

19 марта 2024 в 13:05 Размер текста - 17 +

Сотрудники ФСБ работают в ОГКУ «Челябинскавтодор» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудники УФСБ по Челябинской области 19 марта пришли с обысками в ОГКУ «Челябинскавтодор» — организацию, подведомственную министерству дорожного хозяйства и транспорта региона. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, в учреждении проводится выемка документов. «Силовики проводят обыски и выемку документов. О задержании кого-либо пока не сообщалось», — рассказал источник. URA.RU связалась с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. В пресс-службе УФСБ по региону от комментариев воздержались. Ранее силовики уже приходили в министерство. Тогда поводом стало задержание гендиректора ООО «УРАЛДОРСТРОЙ» Нвера Колозяна. По версии следствия, предприниматель организовал целую ОПГ, которая наживалась на дорожных контрактах, полученных в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Предварительно известно, что Колозян платил сотрудникам контрольно-надзорных органов. Те, в свою очередь, предупреждали его о планирующихся проверках, помогали с приемкой невыполненных работ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники УФСБ по Челябинской области 19 марта пришли с обысками в ОГКУ «Челябинскавтодор» — организацию, подведомственную министерству дорожного хозяйства и транспорта региона. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, в учреждении проводится выемка документов. «Силовики проводят обыски и выемку документов. О задержании кого-либо пока не сообщалось», — рассказал источник. URA.RU связалась с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. В пресс-службе УФСБ по региону от комментариев воздержались. Ранее силовики уже приходили в министерство. Тогда поводом стало задержание гендиректора ООО «УРАЛДОРСТРОЙ» Нвера Колозяна. По версии следствия, предприниматель организовал целую ОПГ, которая наживалась на дорожных контрактах, полученных в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Предварительно известно, что Колозян платил сотрудникам контрольно-надзорных органов. Те, в свою очередь, предупреждали его о планирующихся проверках, помогали с приемкой невыполненных работ.