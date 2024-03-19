ФСБ пришла с обысками в подведомственную организацию челябинского миндора

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Сандаков Николай. Суд. Челябинск., фсб
Сотрудники ФСБ работают в ОГКУ «Челябинскавтодор» Фото:

Сотрудники УФСБ по Челябинской области 19 марта пришли с обысками в ОГКУ «Челябинскавтодор» — организацию, подведомственную министерству дорожного хозяйства и транспорта региона. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, в учреждении проводится выемка документов.

«Силовики проводят обыски и выемку документов. О задержании кого-либо пока не сообщалось», — рассказал источник.

URA.RU связалась с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. В пресс-службе УФСБ по региону от комментариев воздержались.

Ранее силовики уже приходили в министерство. Тогда поводом стало задержание гендиректора ООО «УРАЛДОРСТРОЙ» Нвера Колозяна. По версии следствия, предприниматель организовал целую ОПГ, которая наживалась на дорожных контрактах, полученных в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Предварительно известно, что Колозян платил сотрудникам контрольно-надзорных органов. Те, в свою очередь, предупреждали его о планирующихся проверках, помогали с приемкой невыполненных работ.

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Сотрудники УФСБ по Челябинской области 19 марта пришли с обысками в ОГКУ «Челябинскавтодор» — организацию, подведомственную министерству дорожного хозяйства и транспорта региона. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, в учреждении проводится выемка документов. «Силовики проводят обыски и выемку документов. О задержании кого-либо пока не сообщалось», — рассказал источник. URA.RU связалась с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. В пресс-службе УФСБ по региону от комментариев воздержались. Ранее силовики уже приходили в министерство. Тогда поводом стало задержание гендиректора ООО «УРАЛДОРСТРОЙ» Нвера Колозяна. По версии следствия, предприниматель организовал целую ОПГ, которая наживалась на дорожных контрактах, полученных в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Предварительно известно, что Колозян платил сотрудникам контрольно-надзорных органов. Те, в свою очередь, предупреждали его о планирующихся проверках, помогали с приемкой невыполненных работ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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