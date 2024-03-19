ФСБ задержала одного из руководителей «Челябинскавтодор»

19 марта 2024 в 13:20 Размер текста - 17 +

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту взятки в отношении одного из руководителей «Челябинскавтодор» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ходе обысков ФСБ в «Челябинскавтодоре», подведомственного министерству дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, 19 марта был задержан один из руководителей учреждения. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «Один из руководителей учреждения был задержан. Его подозревают в получении взятки в размере 500 тысяч рублей от одного из сотрудников», — рассказал URA.RU источник. По данным URA.RU, предварительно известно, что руководитель, получив деньги, передал функцию по контролю за выполнением госконтракта на выполнение дорожных работ сотруднику, который был аффилирован со сторонней организацией. Следственные действия прошли, как на рабочем месте у задержанного, так и у него дома. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, предъявлении обвинений руководителю, и избрании в отношении него меры пресечения. Сотрудники УФСБ по региону провели обыск в «Челябинскавтодоре». Из учреждения были изъяты документы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ходе обысков ФСБ в «Челябинскавтодоре», подведомственного министерству дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, 19 марта был задержан один из руководителей учреждения. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «Один из руководителей учреждения был задержан. Его подозревают в получении взятки в размере 500 тысяч рублей от одного из сотрудников», — рассказал URA.RU источник. По данным URA.RU, предварительно известно, что руководитель, получив деньги, передал функцию по контролю за выполнением госконтракта на выполнение дорожных работ сотруднику, который был аффилирован со сторонней организацией. Следственные действия прошли, как на рабочем месте у задержанного, так и у него дома. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, предъявлении обвинений руководителю, и избрании в отношении него меры пресечения. Сотрудники УФСБ по региону провели обыск в «Челябинскавтодоре». Из учреждения были изъяты документы.