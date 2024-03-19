В отношении одного из руководителей «Челябинскавтодора» возбудили уголовное дело

В отношении одного из руководителей «Челябинскдорстроя» (подведомственного министерству дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области), задержанного ФСБ, возбудили уголовное дело по п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). Об этом 19 марта URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. „в“ ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Продолжается выполнение следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы», — сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по региону.
На рабочем месте и по месту проживания подозреваемого проведены обыски. В настоящее время решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.
Обыски в «Челябинскавтодор» прошли 19 марта. Силовики изъяли документы из учреждения. Был задержан один из руководителей учреждения. По версии следствия, он получил взятку от сотрудника, аффилированного со сторонней организацией. За это он выдал ему разрешение контролировать выполнение госконтракта на выполнение дорожных работ.
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