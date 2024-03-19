Силовики опубликовали кадры задержания одного из руководителей «Челябинскавтодора»

Пресс-служба СУ СКР по Челябинской области опубликовала кадры задержания одного из руководителей ОГКУ «Челябинскавтодор». На кадрах ему зачитывают обвинение и увозят в отдел.
Задержание проходило на рабочем месте. Сотрудники управлений ФСБ и СКР по региону провели обыски в учреждении. После подозреваемый был задержан и отправлен на допрос. Судя по кадрам, сопротивления он никакого не оказывал. Спокойно выслушал следователя и проследовал в служебную машину.
Обыски в «Челябинскавтодоре» прошли 19 марта. В отношении одного из руководителей возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). По версии следствия, он получил от одного из сотрудников, имеющего связи со сторонней организацией, взятку в виде мобильного телефона стоимостью не менее 94 тысяч рублей, а также деньги в сумме 200 тысяч рублей. За это он закрепил подчиненного за объектом капитального ремонта автодороги в селе Кирса Верхнеуральского района Челябинской области.
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