Песков — URA.RU: вакцинация Путина от гриппа зависит от мнения специалистов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вакцинация Владимира Путина от гриппа зависит от решения специалистов
Будет ли вакцинироваться президент РФ Владимир Путин от гриппа, зависит от рекомендаций специалистов. Об этом сообщил URA.RU пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«По вакцинации [президента от гриппа] — это личная информация. Все будет зависеть от рекомендаций специалистов», — отметил Песков.
Президент Путин накануне встречался в Кремле с главой Роспотребнадзора Анной Поповой. Они обсудили создание санитарного щита в России.
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