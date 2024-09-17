Песков — URA.RU: вакцинация Путина от гриппа зависит от мнения специалистов

Песков: вакцинация Путина от гриппа зависит от мнения специалистов
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вакцинация Владимира Путина от гриппа зависит от решения специалистов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вакцинация Владимира Путина от гриппа зависит от решения специалистов Фото:

Будет ли вакцинироваться президент РФ Владимир Путин от гриппа, зависит от рекомендаций специалистов. Об этом сообщил URA.RU пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«По вакцинации [президента от гриппа] — это личная информация. Все будет зависеть от рекомендаций специалистов», — отметил Песков.

Президент Путин накануне встречался в Кремле с главой Роспотребнадзора Анной Поповой. Они обсудили создание санитарного щита в России.

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Будет ли вакцинироваться президент РФ Владимир Путин от гриппа, зависит от рекомендаций специалистов. Об этом сообщил URA.RU пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «По вакцинации [президента от гриппа] — это личная информация. Все будет зависеть от рекомендаций специалистов», — отметил Песков. Президент Путин накануне встречался в Кремле с главой Роспотребнадзора Анной Поповой. Они обсудили создание санитарного щита в России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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