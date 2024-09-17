Регионы УрФО восстановили и построили десятки объектов в ДНР и ЛНР

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Свердловские зарисовки. Екатеринбург , строительство моста, трасса, дорога, дорожные работы, строительство автодороги, путинский автобан
Уральские регионы активно включились в помощь новым территориям Фото:

Уральские регионы за девять месяцев восстановили и построили 70 объектов в районах Донбасса. Еще больше 100 проектов пока находятся в работе, сообщает пресс-служба полпредства в telegram-канале.

«В настоящее время проводятся работы на 101 объекте, задействовано свыше 650 человек и почти 100 единиц техники. За два года регионы Уральского федерального округа построили и восстановили сотни жилых домов, десятки объектов ЖКХ, школ и детских садов, больниц, дорог, социальных учреждений, общественных пространств. Это значимый вклад в восстановление мирной жизни в ДНР и ЛНР», — подчеркнул полпред президента в УрФО Владимир Якушев.

Планы по восстановлению инфраструктуры на Донбассе для регионов УрФО продлены до 2030 года. Теперь в общей сложности запланировано более 1,3 тыс. мероприятий, из них уже выполнено 57%. Кроме того, для прохождения осенне-зимнего периода в подшефных районах Донбасса создано 18 аварийно-восстановительных бригад, в которые входят 105 человек и 35 единиц техники.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Уральские регионы за девять месяцев восстановили и построили 70 объектов в районах Донбасса. Еще больше 100 проектов пока находятся в работе, сообщает пресс-служба полпредства в telegram-канале. «В настоящее время проводятся работы на 101 объекте, задействовано свыше 650 человек и почти 100 единиц техники. За два года регионы Уральского федерального округа построили и восстановили сотни жилых домов, десятки объектов ЖКХ, школ и детских садов, больниц, дорог, социальных учреждений, общественных пространств. Это значимый вклад в восстановление мирной жизни в ДНР и ЛНР», — подчеркнул полпред президента в УрФО Владимир Якушев. Планы по восстановлению инфраструктуры на Донбассе для регионов УрФО продлены до 2030 года. Теперь в общей сложности запланировано более 1,3 тыс. мероприятий, из них уже выполнено 57%. Кроме того, для прохождения осенне-зимнего периода в подшефных районах Донбасса создано 18 аварийно-восстановительных бригад, в которые входят 105 человек и 35 единиц техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...