Екатеринбуржец украл и выпил 20 бутылок пива

18 сентября 2024 в 03:24 Размер текста - 17 +

Мужчина сумел оперативно расправиться с 20 бутылками Фото: Денис Моргунов © URA.RU Житель Екатеринбурга украл из магазина 20 бутылок пива и успел их выпить до того, как его нашла полиция. Подробности кражи URA.RU рассказал источник. «26-летний парень был пьяным и захотел выпить еще. Денег у него не было, поэтому он зашел в пивную лавку на улице Таватуйская и у всех на глазах похитил упаковку пива — всего 20 бутылок», — сказал собеседник агентства. Полицейским удалось вычислить нарушителя и задержать его на следующий день по горячим следам. У него провели осмотр, но украденный товар вернуть не удалось — парень успел его выпить. Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ — «Грабеж». Мужчина находится под подпиской о невыезде. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Екатеринбурга украл из магазина 20 бутылок пива и успел их выпить до того, как его нашла полиция. Подробности кражи URA.RU рассказал источник. «26-летний парень был пьяным и захотел выпить еще. Денег у него не было, поэтому он зашел в пивную лавку на улице Таватуйская и у всех на глазах похитил упаковку пива — всего 20 бутылок», — сказал собеседник агентства. Полицейским удалось вычислить нарушителя и задержать его на следующий день по горячим следам. У него провели осмотр, но украденный товар вернуть не удалось — парень успел его выпить. Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ — «Грабеж». Мужчина находится под подпиской о невыезде.