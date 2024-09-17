Екатеринбуржец украл и выпил 20 бутылок пива

Житель Екатеринбурга украл из магазина 20 бутылок пива и успел их выпить до того, как его нашла полиция. Подробности кражи URA.RU рассказал источник.
«26-летний парень был пьяным и захотел выпить еще. Денег у него не было, поэтому он зашел в пивную лавку на улице Таватуйская и у всех на глазах похитил упаковку пива — всего 20 бутылок», — сказал собеседник агентства.
Полицейским удалось вычислить нарушителя и задержать его на следующий день по горячим следам. У него провели осмотр, но украденный товар вернуть не удалось — парень успел его выпить. Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ — «Грабеж». Мужчина находится под подпиской о невыезде.
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