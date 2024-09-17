17 сентября 2024

Екатеринбуржец украл и выпил 20 бутылок пива

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алкоголь и энергетики. Тюмень, пиво, бутылки, лимонад, алкоголь, бутылки с алкоголем
Мужчина сумел оперативно расправиться с 20 бутылками Фото:

Житель Екатеринбурга украл из магазина 20 бутылок пива и успел их выпить до того, как его нашла полиция. Подробности кражи URA.RU рассказал источник.

«26-летний парень был пьяным и захотел выпить еще. Денег у него не было, поэтому он зашел в пивную лавку на улице Таватуйская и у всех на глазах похитил упаковку пива — всего 20 бутылок», — сказал собеседник агентства.

Полицейским удалось вычислить нарушителя и задержать его на следующий день по горячим следам. У него провели осмотр, но украденный товар вернуть не удалось — парень успел его выпить. Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ — «Грабеж». Мужчина находится под подпиской о невыезде.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Екатеринбурга украл из магазина 20 бутылок пива и успел их выпить до того, как его нашла полиция. Подробности кражи URA.RU рассказал источник. «26-летний парень был пьяным и захотел выпить еще. Денег у него не было, поэтому он зашел в пивную лавку на улице Таватуйская и у всех на глазах похитил упаковку пива — всего 20 бутылок», — сказал собеседник агентства. Полицейским удалось вычислить нарушителя и задержать его на следующий день по горячим следам. У него провели осмотр, но украденный товар вернуть не удалось — парень успел его выпить. Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ — «Грабеж». Мужчина находится под подпиской о невыезде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...