Миасцы предложили следить за наличием воздуха в противогазе с помощью компьютера

18 сентября 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Наличие воздуха в баллонах противогаза поручат контролировать технике Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Инженеры компании «Урал ПожТехВооружение» в Миассе (Челябинская область) предложили способ определения давления воздуха в противогазах с помощью компьютера. Как следует из описания изобретения, система может работать даже без связи с базовой станцией. «Данные о величине давления считывают с маяков газодымозащитников. Затем данные передаются по радиоканалу на базовую станцию и выводятся на планшет», — заявили в компании. Координирующие спасательные работы смогут оценивать объем оставшегося у пожарных воздуха, чтобы заранее предвидеть исход. При отсутствии связи система будет рассчитывать параметры прогнозируемого давления в баллонах, повысив надежность системы в экстренных ситуациях. Разработка действует, считывая информацию с маяков на газодымозащитниках противогазов. Расчетные данные при восстановлении связи будут выводиться в приоритетном порядке. Традиционный метод предполагал наличие манометра на аппарате, позволяющего непосредственно видеть уровень давления в противогазе. Авторами изобретения стали три человека. Среди них Юрий Фокин, Павел Сергеев и Иван Еремин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Инженеры компании «Урал ПожТехВооружение» в Миассе (Челябинская область) предложили способ определения давления воздуха в противогазах с помощью компьютера. Как следует из описания изобретения, система может работать даже без связи с базовой станцией. «Данные о величине давления считывают с маяков газодымозащитников. Затем данные передаются по радиоканалу на базовую станцию и выводятся на планшет», — заявили в компании. Координирующие спасательные работы смогут оценивать объем оставшегося у пожарных воздуха, чтобы заранее предвидеть исход. При отсутствии связи система будет рассчитывать параметры прогнозируемого давления в баллонах, повысив надежность системы в экстренных ситуациях. Разработка действует, считывая информацию с маяков на газодымозащитниках противогазов. Расчетные данные при восстановлении связи будут выводиться в приоритетном порядке. Традиционный метод предполагал наличие манометра на аппарате, позволяющего непосредственно видеть уровень давления в противогазе. Авторами изобретения стали три человека. Среди них Юрий Фокин, Павел Сергеев и Иван Еремин.