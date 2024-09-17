17 сентября 2024

Миасцы предложили следить за наличием воздуха в противогазе с помощью компьютера

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Противогаз. Челябинск, химзащита, противогаз, сиз, средства индивидуальной защиты
Наличие воздуха в баллонах противогаза поручат контролировать технике Фото:

Инженеры компании «Урал ПожТехВооружение» в Миассе (Челябинская область) предложили способ определения давления воздуха в противогазах с помощью компьютера. Как следует из описания изобретения, система может работать даже без связи с базовой станцией.

«Данные о величине давления считывают с маяков газодымозащитников. Затем данные передаются по радиоканалу на базовую станцию и выводятся на планшет», — заявили в компании.

Координирующие спасательные работы смогут оценивать объем оставшегося у пожарных воздуха, чтобы заранее предвидеть исход. При отсутствии связи система будет рассчитывать параметры прогнозируемого давления в баллонах, повысив надежность системы в экстренных ситуациях.

Разработка действует, считывая информацию с маяков на газодымозащитниках противогазов. Расчетные данные при восстановлении связи будут выводиться в приоритетном порядке. Традиционный метод предполагал наличие манометра на аппарате, позволяющего непосредственно видеть уровень давления в противогазе.

Авторами изобретения стали три человека. Среди них Юрий Фокин, Павел Сергеев и Иван Еремин.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Инженеры компании «Урал ПожТехВооружение» в Миассе (Челябинская область) предложили способ определения давления воздуха в противогазах с помощью компьютера. Как следует из описания изобретения, система может работать даже без связи с базовой станцией. «Данные о величине давления считывают с маяков газодымозащитников. Затем данные передаются по радиоканалу на базовую станцию и выводятся на планшет», — заявили в компании. Координирующие спасательные работы смогут оценивать объем оставшегося у пожарных воздуха, чтобы заранее предвидеть исход. При отсутствии связи система будет рассчитывать параметры прогнозируемого давления в баллонах, повысив надежность системы в экстренных ситуациях. Разработка действует, считывая информацию с маяков на газодымозащитниках противогазов. Расчетные данные при восстановлении связи будут выводиться в приоритетном порядке. Традиционный метод предполагал наличие манометра на аппарате, позволяющего непосредственно видеть уровень давления в противогазе. Авторами изобретения стали три человека. Среди них Юрий Фокин, Павел Сергеев и Иван Еремин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...