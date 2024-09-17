Миасцы предложили следить за наличием воздуха в противогазе с помощью компьютера

Инженеры компании «Урал ПожТехВооружение» в Миассе (Челябинская область) предложили способ определения давления воздуха в противогазах с помощью компьютера. Как следует из описания изобретения, система может работать даже без связи с базовой станцией.
«Данные о величине давления считывают с маяков газодымозащитников. Затем данные передаются по радиоканалу на базовую станцию и выводятся на планшет», — заявили в компании.
Координирующие спасательные работы смогут оценивать объем оставшегося у пожарных воздуха, чтобы заранее предвидеть исход. При отсутствии связи система будет рассчитывать параметры прогнозируемого давления в баллонах, повысив надежность системы в экстренных ситуациях.
Разработка действует, считывая информацию с маяков на газодымозащитниках противогазов. Расчетные данные при восстановлении связи будут выводиться в приоритетном порядке. Традиционный метод предполагал наличие манометра на аппарате, позволяющего непосредственно видеть уровень давления в противогазе.
Авторами изобретения стали три человека. Среди них Юрий Фокин, Павел Сергеев и Иван Еремин.
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