16 сентября 2024

WhereToEat: 41 заведение Челябинска вошло в лонг-лист ресторанной премии. Список

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Ресторанная премия WhereToEat Урал 2021. Екатеринбург, wheretoeat
В лонг-лист премии включили 41 заведение Челябинска Фото:

В лонг-лист по Уралу ресторанной премии WhereToEat вошло 41 заведение Челябинска. Список появился на официальном сайте организатора.

«Оргкомитет национальной ресторанной премии WhereToEat представляет лонг-лист ресторанов Уральского федерального округа 2024 года. Церемония награждения состоится 10 октября в Екатеринбурге», — сообщается в объявлении.

В уральский лонг-лист попали как исторические заведения Челябинска, так и рестораны, открытые в 2023 году. Среди них:

  • Allu food&wine
  • Balance
  • Barbaresco
  • Belochka
  • Bistro Y
  • Boris Bar
  • Brut is good
  • Drunke Pub
  • Envy
  • Family Grill
  • GONG
  • Good company
  • Grillzon
  • Hot Beef
  • Kamakura
  • Hugs Kitchen+Bar
  • La Galleria Bar & Karaoke
  • Mr & Mrs Boo
  • Naturado
  • Шафран
  • Цыплята табака
  • Хачапури & Кофе
  • Уральские пельмени
  • Профессорский
  • Подди-Пицца
  • Паста & Маргарита
  • Моццарелла
  • Ланчерия Дарвин
  • Pasta Bar by Dovolny
  • Plan B
  • Portofino
  • Prostobar
  • Redactor
  • Rou Rou
  • Sicilia
  • Stories
  • The Center

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В лонг-лист по Уралу ресторанной премии WhereToEat вошло 41 заведение Челябинска. Список появился на официальном сайте организатора. «Оргкомитет национальной ресторанной премии WhereToEat представляет лонг-лист ресторанов Уральского федерального округа 2024 года. Церемония награждения состоится 10 октября в Екатеринбурге», — сообщается в объявлении. В уральский лонг-лист попали как исторические заведения Челябинска, так и рестораны, открытые в 2023 году. Среди них:
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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