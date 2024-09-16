Развлечения Интересное WhereToEat: 41 заведение Челябинска вошло в лонг-лист ресторанной премии. Список 17 сентября 2024 в 15:09 Размер текста - 17 + В лонг-лист премии включили 41 заведение Челябинска Фото: Размик Закарян © URA.RU В лонг-лист по Уралу ресторанной премии WhereToEat вошло 41 заведение Челябинска. Список появился на официальном сайте организатора. «Оргкомитет национальной ресторанной премии WhereToEat представляет лонг-лист ресторанов Уральского федерального округа 2024 года. Церемония награждения состоится 10 октября в Екатеринбурге», — сообщается в объявлении. В уральский лонг-лист попали как исторические заведения Челябинска, так и рестораны, открытые в 2023 году. Среди них: Allu food&wine

Balance

Barbaresco

Belochka

Bistro Y

Boris Bar

Brut is good

Drunke Pub

Envy

Family Grill

GONG

Good company

Grillzon

Hot Beef

Kamakura

Hugs Kitchen+Bar

La Galleria Bar & Karaoke

Mr & Mrs Boo

Naturado

Шафран

Цыплята табака

Хачапури & Кофе

Уральские пельмени

Профессорский

Подди-Пицца

Паста & Маргарита

Моццарелла

Ланчерия Дарвин

Pasta Bar by Dovolny

Plan B

Portofino

Prostobar

Redactor

Rou Rou

Sicilia

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The Center Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В лонг-лист по Уралу ресторанной премии WhereToEat вошло 41 заведение Челябинска. Список появился на официальном сайте организатора. «Оргкомитет национальной ресторанной премии WhereToEat представляет лонг-лист ресторанов Уральского федерального округа 2024 года. Церемония награждения состоится 10 октября в Екатеринбурге», — сообщается в объявлении. В уральский лонг-лист попали как исторические заведения Челябинска, так и рестораны, открытые в 2023 году. Среди них: {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям