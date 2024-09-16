В лонг-лист премии включили 41 заведение Челябинска
В лонг-лист по Уралу ресторанной премии WhereToEat вошло 41 заведение Челябинска. Список появился на официальном сайте организатора.
«Оргкомитет национальной ресторанной премии WhereToEat представляет лонг-лист ресторанов Уральского федерального округа 2024 года. Церемония награждения состоится 10 октября в Екатеринбурге», — сообщается в объявлении.
В уральский лонг-лист попали как исторические заведения Челябинска, так и рестораны, открытые в 2023 году. Среди них:
- Allu food&wine
- Balance
- Barbaresco
- Belochka
- Bistro Y
- Boris Bar
- Brut is good
- Drunke Pub
- Envy
- Family Grill
- GONG
- Good company
- Grillzon
- Hot Beef
- Kamakura
- Hugs Kitchen+Bar
- La Galleria Bar & Karaoke
- Mr & Mrs Boo
- Naturado
- Шафран
- Цыплята табака
- Хачапури & Кофе
- Уральские пельмени
- Профессорский
- Подди-Пицца
- Паста & Маргарита
- Моццарелла
- Ланчерия Дарвин
- Pasta Bar by Dovolny
- Plan B
- Portofino
- Prostobar
- Redactor
- Rou Rou
- Sicilia
- Stories
- The Center
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