16 сентября 2024

Цена квадратного метра в челябинских новостройках достигла 124 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинске вырос спрос на новостройки
В Челябинске вырос спрос на новостройки Фото:

В Челябинске средняя цена квадратного метра жилья в новостройках достигла 124 тысяч рублей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе платформы «Авито Недвижимость», спрос в августе вырос в городе на 15%.

«Средняя стоимость одного кв метра в новостройках России в августе остановилась на отметке 168 тысяч рублей. За месяц она прибавила 1%. Средняя цена „квадрата“ на первичном рынке Челябинска составила 124 тысячи рублей. Средняя стоимость квартиры в новостройках остановилась на отметке 6,4 млн рублей», — заявили URA.RU в «Авито».

Рост спроса связан с эффектом низкой базы июля, когда интерес к покупке жилья снизился после завершения программы массовой льготной ипотеки. На это обратил внимание управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.

Аналитики объяснили увеличение спроса в августе активностью потенциальных покупателей, которые не могут откладывать решение жилищного вопроса. Свой вклад сделали оставшиеся на рынке льготные программы и стимулирующие инструменты от застройщиков. Несмотря на окончание массовой льготной ипотеки, снижения цен на новостройки в «Авито» в ближайшее время не предвидят.

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В Челябинске средняя цена квадратного метра жилья в новостройках достигла 124 тысяч рублей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе платформы «Авито Недвижимость», спрос в августе вырос в городе на 15%. «Средняя стоимость одного кв метра в новостройках России в августе остановилась на отметке 168 тысяч рублей. За месяц она прибавила 1%. Средняя цена „квадрата“ на первичном рынке Челябинска составила 124 тысячи рублей. Средняя стоимость квартиры в новостройках остановилась на отметке 6,4 млн рублей», — заявили URA.RU в «Авито». Рост спроса связан с эффектом низкой базы июля, когда интерес к покупке жилья снизился после завершения программы массовой льготной ипотеки. На это обратил внимание управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев. Аналитики объяснили увеличение спроса в августе активностью потенциальных покупателей, которые не могут откладывать решение жилищного вопроса. Свой вклад сделали оставшиеся на рынке льготные программы и стимулирующие инструменты от застройщиков. Несмотря на окончание массовой льготной ипотеки, снижения цен на новостройки в «Авито» в ближайшее время не предвидят.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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