Цена квадратного метра в челябинских новостройках достигла 124 тысяч рублей

В Челябинске средняя цена квадратного метра жилья в новостройках достигла 124 тысяч рублей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе платформы «Авито Недвижимость», спрос в августе вырос в городе на 15%.
«Средняя стоимость одного кв метра в новостройках России в августе остановилась на отметке 168 тысяч рублей. За месяц она прибавила 1%. Средняя цена „квадрата“ на первичном рынке Челябинска составила 124 тысячи рублей. Средняя стоимость квартиры в новостройках остановилась на отметке 6,4 млн рублей», — заявили URA.RU в «Авито».
Рост спроса связан с эффектом низкой базы июля, когда интерес к покупке жилья снизился после завершения программы массовой льготной ипотеки. На это обратил внимание управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.
Аналитики объяснили увеличение спроса в августе активностью потенциальных покупателей, которые не могут откладывать решение жилищного вопроса. Свой вклад сделали оставшиеся на рынке льготные программы и стимулирующие инструменты от застройщиков. Несмотря на окончание массовой льготной ипотеки, снижения цен на новостройки в «Авито» в ближайшее время не предвидят.
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