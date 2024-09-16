Двух детей, пострадавших от рук 13-летнего подростка, который устроил бойню в филиале коррекционной школы № 68 Челябинска перевели из реанимации в отделение нейрохирургии. Об этом сообщили 17 сентября в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
«Дети переведены из реанимации в отделение нейрохирургии, все лечебные мероприятия проводятся согласно рекомендациям. Состояние детей стабильное, в связи с чем принято решение начать мероприятия по ранней реабилитации на базе федеральных медицинских учреждений», — сообщили в пресс-службе. Детей в сопровождении родителей спецбортом доставят в Москву на лечение.
На пресс-конференции ТАСС омбудсмен Мария Львова-Белова уточнила, что еще один пострадавший ученик находится в больнице с травмами средней тяжести. Однако его родители отказываются от лечения в Москве.
Утром 16 сентября произошло нападение. Школьник пришел в школу, вооруженный ножом, двумя молотками и игрушечным пистолетом. Проникнув в класс, он начал нападать на одноклассников. Одна девочка получила удар молотком, другая была ранена ножом. Учительница, пытавшаяся защитить детей, также была травмирована. По данному инциденту возбуждены уголовные дела, прокуратура осуществляет надзор за ходом следствия.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!