СК завел почти 500 дел по преступлениям в оборонной сфере и исполнении госзаказа

17 сентября 2024 в 16:48 Размер текста - 17 +

Большинство дел в сфере ОПК приходится на Москву и Московскую область Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ За 2024 год Следственный комитет России возбудил 497 уголовных дел о преступлениях в сфере оборонно-промышленного комплекса и исполнения гособоронзаказа. Об этом сообщили в ведомстве по итогам совещания главы СК РФ Александра Бастрыкина. «За восемь месяцев 2024 года возбуждено 497 уголовных дел о преступлениях в сфере ОПК и исполнения гособоронзаказа (АППГ — 357). Наибольшее их количество расследуется в Москве и Московской области, Удмуртской Республике, Тульской и Самарской областях», — сообщили в ведомстве. Бастрыкин призвал глав региональных управлений СК оперативно проводить судебные экспертизы по уголовным делам. В 2024 году в Минобороны России начались масштабные проверки. Они выявили нарушения, связанные с коррупцией и махинациями высокопоставленных чиновников ведомства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За 2024 год Следственный комитет России возбудил 497 уголовных дел о преступлениях в сфере оборонно-промышленного комплекса и исполнения гособоронзаказа. Об этом сообщили в ведомстве по итогам совещания главы СК РФ Александра Бастрыкина. «За восемь месяцев 2024 года возбуждено 497 уголовных дел о преступлениях в сфере ОПК и исполнения гособоронзаказа (АППГ — 357). Наибольшее их количество расследуется в Москве и Московской области, Удмуртской Республике, Тульской и Самарской областях», — сообщили в ведомстве. Бастрыкин призвал глав региональных управлений СК оперативно проводить судебные экспертизы по уголовным делам. В 2024 году в Минобороны России начались масштабные проверки. Они выявили нарушения, связанные с коррупцией и махинациями высокопоставленных чиновников ведомства.