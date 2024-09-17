СК завел почти 500 дел по преступлениям в оборонной сфере и исполнении госзаказа

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Большинство дел в сфере ОПК приходится на Москву и Московскую область Фото:

За 2024 год Следственный комитет России возбудил 497 уголовных дел о преступлениях в сфере оборонно-промышленного комплекса и исполнения гособоронзаказа. Об этом сообщили в ведомстве по итогам совещания главы СК РФ Александра Бастрыкина.

«За восемь месяцев 2024 года возбуждено 497 уголовных дел о преступлениях в сфере ОПК и исполнения гособоронзаказа (АППГ — 357). Наибольшее их количество расследуется в Москве и Московской области, Удмуртской Республике, Тульской и Самарской областях», — сообщили в ведомстве. Бастрыкин призвал глав региональных управлений СК оперативно проводить судебные экспертизы по уголовным делам.

В 2024 году в Минобороны России начались масштабные проверки. Они выявили нарушения, связанные с коррупцией и махинациями высокопоставленных чиновников ведомства.

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За 2024 год Следственный комитет России возбудил 497 уголовных дел о преступлениях в сфере оборонно-промышленного комплекса и исполнения гособоронзаказа. Об этом сообщили в ведомстве по итогам совещания главы СК РФ Александра Бастрыкина. «За восемь месяцев 2024 года возбуждено 497 уголовных дел о преступлениях в сфере ОПК и исполнения гособоронзаказа (АППГ — 357). Наибольшее их количество расследуется в Москве и Московской области, Удмуртской Республике, Тульской и Самарской областях», — сообщили в ведомстве. Бастрыкин призвал глав региональных управлений СК оперативно проводить судебные экспертизы по уголовным делам. В 2024 году в Минобороны России начались масштабные проверки. Они выявили нарушения, связанные с коррупцией и махинациями высокопоставленных чиновников ведомства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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