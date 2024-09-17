Ночные заморозки и утренние туманы накроют Челябинскую область

Ночные заморозки и утренние туманы ожидаются в Челябинской области 18 сентября. Причиной таких явлений называют повышенное давление, которое приносит малооблачную и безветренную погоду, сообщили 17 сентября в региональном гидрометеоцентре (ЦГМС).
«Погоду в регионе продолжает определять область повышенного давления. Малооблачная и безветренная погода способствует интенсивному выхолаживанию в ночные часы, что в отдельных районах может привести к ночным заморозкам, а также к туманам», — сообщили в пресс-службе ЦГМС.
По данным метеорологов, в Челябинске ночью ожидается температура от трех до пяти градусов, а днем — от 18 до 20. Ветер будет юго-западным со скоростью от одного до шести метров в секунду. Тем временем в регионе ветер на северной половине обещают западный и юго-западный от одного до шести метров в секунду. В южной части области — северо-восточный и восточный — от трех до восьми метров в секунду. Как уточняют синоптики, температура ночью будет достигать шести градусов, а днем колебаться — от 16 до 21.
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