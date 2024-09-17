Подозреваемого в мошенничестве Пашаева 6 раз лишали статуса адвоката. Скрин

17 сентября 2024 в 17:36 Размер текста - 17 +

Эльман Пашаев шесть раз лишался статуса адвоката Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Бывший адвокат Эльман Пашаев ранее шесть раз лишался статуса адвоката. Информация об исключениях Пашаева из палаты адвокатов подтверждается в сведениях на сайте Министерства юстиции РФ. «Реестр адвокатов Российской Федерации: Эльман Пашаев Магеррам оглы. Статус: прекращен», — указывается на сайте Минюста России . Пять раз он успешно оспаривал это решение, восстанавливая свой статус в Краснодарском крае, Ямало-Ненецком автономном округе, дважды в Москве и Северной Осетии. Сайт Минюста РФ Пашаев был задержан сразу после возвращения с фронта СВО 17 сентября. Он подозревается в мошенничестве в отношении бизнесмена Алексея Блиновского, которому он передал деньги после ужесточения меры пресечения в отношении его супруги — блогера Елены Блиновской. Алексей Блиновский также был задержан в зоне СВО в воинской части, где его допросили, но позже отпустили. Следственный комитет рассматривает возможность приговора Пашаеву к лишению свободы на срок до десяти лет и штрафу в размере до одного миллиона рублей. Новость по теме Чем известен адвокат Ефремова и Блиновского, которого обвинили в мошенничестве В настоящее время Пашаев находится под стражей, и суд рассматривает вопрос о выборе меры пресечения. Пашаева обвиняют в том, что в феврале 2024 года он получил от Блиновского значительную сумму денег, убедив его в своей способности избавить от уголовного преследования обоих, сообщает МК. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший адвокат Эльман Пашаев ранее шесть раз лишался статуса адвоката. Информация об исключениях Пашаева из палаты адвокатов подтверждается в сведениях на сайте Министерства юстиции РФ. «Реестр адвокатов Российской Федерации: Эльман Пашаев Магеррам оглы. Статус: прекращен», — указывается на сайте Минюста России. Пять раз он успешно оспаривал это решение, восстанавливая свой статус в Краснодарском крае, Ямало-Ненецком автономном округе, дважды в Москве и Северной Осетии. Пашаев был задержан сразу после возвращения с фронта СВО 17 сентября. Он подозревается в мошенничестве в отношении бизнесмена Алексея Блиновского, которому он передал деньги после ужесточения меры пресечения в отношении его супруги — блогера Елены Блиновской. Алексей Блиновский также был задержан в зоне СВО в воинской части, где его допросили, но позже отпустили. Следственный комитет рассматривает возможность приговора Пашаеву к лишению свободы на срок до десяти лет и штрафу в размере до одного миллиона рублей. В настоящее время Пашаев находится под стражей, и суд рассматривает вопрос о выборе меры пресечения. Пашаева обвиняют в том, что в феврале 2024 года он получил от Блиновского значительную сумму денег, убедив его в своей способности избавить от уголовного преследования обоих, сообщает МК.