Подозреваемого в мошенничестве Пашаева 6 раз лишали статуса адвоката. Скрин

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Эльман Пашаев шесть раз лишался статуса адвоката Фото:

Бывший адвокат Эльман Пашаев ранее шесть раз лишался статуса адвоката. Информация об исключениях Пашаева из палаты адвокатов подтверждается в сведениях на сайте Министерства юстиции РФ.

«Реестр адвокатов Российской Федерации: Эльман Пашаев Магеррам оглы. Статус: прекращен», — указывается на сайте Минюста России. Пять раз он успешно оспаривал это решение, восстанавливая свой статус в Краснодарском крае, Ямало-Ненецком автономном округе, дважды в Москве и Северной Осетии.

Сайт Минюста РФ
Сайт Минюста РФ

Пашаев был задержан сразу после возвращения с фронта СВО 17 сентября. Он подозревается в мошенничестве в отношении бизнесмена Алексея Блиновского, которому он передал деньги после ужесточения меры пресечения в отношении его супруги — блогера Елены Блиновской.

Алексей Блиновский также был задержан в зоне СВО в воинской части, где его допросили, но позже отпустили. Следственный комитет рассматривает возможность приговора Пашаеву к лишению свободы на срок до десяти лет и штрафу в размере до одного миллиона рублей.

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В настоящее время Пашаев находится под стражей, и суд рассматривает вопрос о выборе меры пресечения. Пашаева обвиняют в том, что в феврале 2024 года он получил от Блиновского значительную сумму денег, убедив его в своей способности избавить от уголовного преследования обоих, сообщает МК.

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Бывший адвокат Эльман Пашаев ранее шесть раз лишался статуса адвоката. Информация об исключениях Пашаева из палаты адвокатов подтверждается в сведениях на сайте Министерства юстиции РФ. «Реестр адвокатов Российской Федерации: Эльман Пашаев Магеррам оглы. Статус: прекращен», — указывается на сайте Минюста России. Пять раз он успешно оспаривал это решение, восстанавливая свой статус в Краснодарском крае, Ямало-Ненецком автономном округе, дважды в Москве и Северной Осетии. Пашаев был задержан сразу после возвращения с фронта СВО 17 сентября. Он подозревается в мошенничестве в отношении бизнесмена Алексея Блиновского, которому он передал деньги после ужесточения меры пресечения в отношении его супруги — блогера Елены Блиновской. Алексей Блиновский также был задержан в зоне СВО в воинской части, где его допросили, но позже отпустили. Следственный комитет рассматривает возможность приговора Пашаеву к лишению свободы на срок до десяти лет и штрафу в размере до одного миллиона рублей. В настоящее время Пашаев находится под стражей, и суд рассматривает вопрос о выборе меры пресечения. Пашаева обвиняют в том, что в феврале 2024 года он получил от Блиновского значительную сумму денег, убедив его в своей способности избавить от уголовного преследования обоих, сообщает МК.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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