Обещал отмазать Блиновскую: что известно о задержании бывшего адвоката Пашаева

Эльману Пашаеву грозит до десяти лет колонии и штраф по статье о мошенничестве
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Эльман Пашаев подозревается в совершении мошенничества, схожего с обстоятельствами "дела Ефремова"
Эльман Пашаев подозревается в совершении мошенничества, схожего с обстоятельствами "дела Ефремова" Фото:

Экс-адвокат Эльман Пашаев был задержан следственными органами РФ. Об этом сообщили 17 сентября 2024 года. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Что известно о задержании Пашаева — в материале URA.RU.

Уголовное дело

СК РФ возбудил уголовное дело против Эльмана Пашаева, который ранее занимался защитой актера Михаила Ефремова и Алексея Блиновоского, по обвинению в мошенничестве крупного размера, как указано в части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ.

Согласно информации СК РФ, Пашаев обвиняется в том, что в феврале 2024 года он уговорил Блиновского на встрече в Москве в своей способности избавить его и его супругу от уголовного преследования в обмен на денежное вознаграждение, после чего получил от Блиновского значительную сумму денег. В данный момент Пашаев находится под стражей, суд рассматривает вопрос о выборе меры пресечения для него.

Какая мера пресечения грозит Пашаеву

Пашаев может быть приговорен к лишению свободы на срок до десяти лет, как сообщает официальный представитель Следственного комитета Российской Федерации Светлана Петренко. В дополнение к возможному тюремному заключению, Пашаеву также может быть назначен штраф в размере до одного миллиона рублей.

Подробности дела

Экс-адвокат подозревается в мошенничестве по аналогии с «делом Ефремова», когда он, осознавая невозможность удачного разрешения вопроса, продолжал вводить в заблуждение своего «клиента», сначала получив предоплату, а затем ожидая полного вознаграждения. Впоследствии в разбирательство вмешался Военный следственный комитет, который и задержал Пашаева.

Согласно информации telegram-каналов Shot и Mash, Пашаев испытывал серьезные финансовые трудности в последние месяцы. Он и его жена накопили долг перед налоговой службой в размере 1,6 миллиона рублей: 700 тысяч рублей долга приходится на Пашаева, а 923 тысячи — на его супругу.

Другие подробности

Эльман Пашаев, лишенный статуса адвоката, по информации Shot, еще в начале сентября находился в зоне специальной военной операции под Красногоровкой. Сразу после возвращения был задержан сотрудниками Военного следственного комитета.

Ранее Пашаев служил вместе с Алексеем Блиновским в ДНР, и именно в Москве в феврале текущего года бизнесмен передал ему деньги. Это произошло вскоре после того, как блогерше Елене Блиновской была ужесточена мера пресечения и она была отправлена в СИЗО. Оставшись без материальной поддержки и желая помочь своей супруге, Алексей Блиновский решился на отчаянный шаг и отдал Пашаеву последние средства.

Алексей Блиновский также был задержан 12 сентября в зоне СВО на южнодонецком направлении. Его задержали в воинской части, где его допросили, но позже отпустили.

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Экс-адвокат Эльман Пашаев был задержан следственными органами РФ. Об этом сообщили 17 сентября 2024 года. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Что известно о задержании Пашаева — в материале URA.RU. Уголовное дело СК РФ возбудил уголовное дело против Эльмана Пашаева, который ранее занимался защитой актера Михаила Ефремова и Алексея Блиновоского, по обвинению в мошенничестве крупного размера, как указано в части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ. Согласно информации СК РФ, Пашаев обвиняется в том, что в феврале 2024 года он уговорил Блиновского на встрече в Москве в своей способности избавить его и его супругу от уголовного преследования в обмен на денежное вознаграждение, после чего получил от Блиновского значительную сумму денег. В данный момент Пашаев находится под стражей, суд рассматривает вопрос о выборе меры пресечения для него. Какая мера пресечения грозит Пашаеву Пашаев может быть приговорен к лишению свободы на срок до десяти лет, как сообщает официальный представитель Следственного комитета Российской Федерации Светлана Петренко. В дополнение к возможному тюремному заключению, Пашаеву также может быть назначен штраф в размере до одного миллиона рублей. Подробности дела Экс-адвокат подозревается в мошенничестве по аналогии с «делом Ефремова», когда он, осознавая невозможность удачного разрешения вопроса, продолжал вводить в заблуждение своего «клиента», сначала получив предоплату, а затем ожидая полного вознаграждения. Впоследствии в разбирательство вмешался Военный следственный комитет, который и задержал Пашаева. Согласно информации telegram-каналов Shot и Mash, Пашаев испытывал серьезные финансовые трудности в последние месяцы. Он и его жена накопили долг перед налоговой службой в размере 1,6 миллиона рублей: 700 тысяч рублей долга приходится на Пашаева, а 923 тысячи — на его супругу. Другие подробности Эльман Пашаев, лишенный статуса адвоката, по информации Shot, еще в начале сентября находился в зоне специальной военной операции под Красногоровкой. Сразу после возвращения был задержан сотрудниками Военного следственного комитета. Ранее Пашаев служил вместе с Алексеем Блиновским в ДНР, и именно в Москве в феврале текущего года бизнесмен передал ему деньги. Это произошло вскоре после того, как блогерше Елене Блиновской была ужесточена мера пресечения и она была отправлена в СИЗО. Оставшись без материальной поддержки и желая помочь своей супруге, Алексей Блиновский решился на отчаянный шаг и отдал Пашаеву последние средства. Алексей Блиновский также был задержан 12 сентября в зоне СВО на южнодонецком направлении. Его задержали в воинской части, где его допросили, но позже отпустили.
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