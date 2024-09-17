Обещал отмазать Блиновскую: что известно о задержании бывшего адвоката Пашаева

Экс-адвокат Эльман Пашаев был задержан следственными органами РФ. Об этом сообщили 17 сентября 2024 года. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Что известно о задержании Пашаева — в материале URA.RU.
Уголовное дело
СК РФ возбудил уголовное дело против Эльмана Пашаева, который ранее занимался защитой актера Михаила Ефремова и Алексея Блиновоского, по обвинению в мошенничестве крупного размера, как указано в части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ.
Согласно информации СК РФ, Пашаев обвиняется в том, что в феврале 2024 года он уговорил Блиновского на встрече в Москве в своей способности избавить его и его супругу от уголовного преследования в обмен на денежное вознаграждение, после чего получил от Блиновского значительную сумму денег. В данный момент Пашаев находится под стражей, суд рассматривает вопрос о выборе меры пресечения для него.
Какая мера пресечения грозит Пашаеву
Пашаев может быть приговорен к лишению свободы на срок до десяти лет, как сообщает официальный представитель Следственного комитета Российской Федерации Светлана Петренко. В дополнение к возможному тюремному заключению, Пашаеву также может быть назначен штраф в размере до одного миллиона рублей.
Подробности дела
Экс-адвокат подозревается в мошенничестве по аналогии с «делом Ефремова», когда он, осознавая невозможность удачного разрешения вопроса, продолжал вводить в заблуждение своего «клиента», сначала получив предоплату, а затем ожидая полного вознаграждения. Впоследствии в разбирательство вмешался Военный следственный комитет, который и задержал Пашаева.
Согласно информации telegram-каналов Shot и Mash, Пашаев испытывал серьезные финансовые трудности в последние месяцы. Он и его жена накопили долг перед налоговой службой в размере 1,6 миллиона рублей: 700 тысяч рублей долга приходится на Пашаева, а 923 тысячи — на его супругу.
Другие подробности
Эльман Пашаев, лишенный статуса адвоката, по информации Shot, еще в начале сентября находился в зоне специальной военной операции под Красногоровкой. Сразу после возвращения был задержан сотрудниками Военного следственного комитета.
Ранее Пашаев служил вместе с Алексеем Блиновским в ДНР, и именно в Москве в феврале текущего года бизнесмен передал ему деньги. Это произошло вскоре после того, как блогерше Елене Блиновской была ужесточена мера пресечения и она была отправлена в СИЗО. Оставшись без материальной поддержки и желая помочь своей супруге, Алексей Блиновский решился на отчаянный шаг и отдал Пашаеву последние средства.
Алексей Блиновский также был задержан 12 сентября в зоне СВО на южнодонецком направлении. Его задержали в воинской части, где его допросили, но позже отпустили.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.