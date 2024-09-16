Жители ХМАО устроили ажиотаж на рыбалку на базах отдыха

Югорчане активно бронируют туры на рыболовных базах сразу на несколько дней. Из-за высокого спроса любителям лова приходится вставать в очередь на бронь за месяц.
«Желающие порыбачить есть всегда. На югорские базы приезжают даже любители из других регионов, иностранцы тоже бывают. Как правило, рыбалку устраивают дня на три. Поэтому все даты забронированы на месяц вперед», — узнал корреспондент агентства в местной базе отдыха.
Спросом также пользуется и рыбалка с гидом. Профессионалы выбирают место для клева, закупают снасти и приманку, помогают поймать трофейных рыб. «Часто в ХМАО приезжают суровые мужики. Они просто очень хотят у нас порыбачить», — поделился с URA.RU один из югорских гидов-рыболовов.
Ранее URA.RU рассказывало о рыболовных VIP-турах в ХМАО. Например, семидневное путешествие на корабле по реке Северная Сосьва в Березовском районе ХМАО обойдется группе до восьми человек в 400 тысяч рублей. Рыбаков разместят в каютах, а на самом корабле есть столовая и баня.
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