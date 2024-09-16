16 сентября 2024

Жители ХМАО устроили ажиотаж на рыбалку на базах отдыха

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчанам приходится бронировать рыбалку на базах отдыха за месяц
Югорчанам приходится бронировать рыбалку на базах отдыха за месяц Фото:

Югорчане активно бронируют туры на рыболовных базах сразу на несколько дней. Из-за высокого спроса любителям лова приходится вставать в очередь на бронь за месяц.

«Желающие порыбачить есть всегда. На югорские базы приезжают даже любители из других регионов, иностранцы тоже бывают. Как правило, рыбалку устраивают дня на три. Поэтому все даты забронированы на месяц вперед», — узнал корреспондент агентства в местной базе отдыха.

Спросом также пользуется и рыбалка с гидом. Профессионалы выбирают место для клева, закупают снасти и приманку, помогают поймать трофейных рыб. «Часто в ХМАО приезжают суровые мужики. Они просто очень хотят у нас порыбачить», — поделился с URA.RU один из югорских гидов-рыболовов.

Ранее URA.RU рассказывало о рыболовных VIP-турах в ХМАО. Например, семидневное путешествие на корабле по реке Северная Сосьва в Березовском районе ХМАО обойдется группе до восьми человек в 400 тысяч рублей. Рыбаков разместят в каютах, а на самом корабле есть столовая и баня.

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Югорчане активно бронируют туры на рыболовных базах сразу на несколько дней. Из-за высокого спроса любителям лова приходится вставать в очередь на бронь за месяц. «Желающие порыбачить есть всегда. На югорские базы приезжают даже любители из других регионов, иностранцы тоже бывают. Как правило, рыбалку устраивают дня на три. Поэтому все даты забронированы на месяц вперед», — узнал корреспондент агентства в местной базе отдыха. Спросом также пользуется и рыбалка с гидом. Профессионалы выбирают место для клева, закупают снасти и приманку, помогают поймать трофейных рыб. «Часто в ХМАО приезжают суровые мужики. Они просто очень хотят у нас порыбачить», — поделился с URA.RU один из югорских гидов-рыболовов. Ранее URA.RU рассказывало о рыболовных VIP-турах в ХМАО. Например, семидневное путешествие на корабле по реке Северная Сосьва в Березовском районе ХМАО обойдется группе до восьми человек в 400 тысяч рублей. Рыбаков разместят в каютах, а на самом корабле есть столовая и баня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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