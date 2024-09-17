Падение футбольных ворот на челябинского школьника вылилось в уголовное дело

После травмирования школьника в поселке Петропавловском Челябинской области, на которого упали футбольные ворота, возбуждено уголовное дело по факту халатности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону.
«Следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность). В настоящее время проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
В ходе следствия будет дана надлежащая правовая оценка действиям, либо бездействию лиц, в чьи обязанности входит контроль за обеспечением безопасности эксплуатации указанного объекта. В случае подтверждения вины они будут привлечены к ответственности.
Инцидент произошел 12 сентября на уроке физкультуры. Конструкция футбольных ворот упала на мальчика. Он получил серьезные травмы. В настоящий момент он находится в реанимационном отделении.
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