Падение футбольных ворот на челябинского школьника вылилось в уголовное дело

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ЧП на Октябрьском Поле. Москва, следственный комитет, октябрьское поле, автомобиль скр
Расследованием инцидента занимается следственный комитет Фото:

После травмирования школьника в поселке Петропавловском Челябинской области, на которого упали футбольные ворота, возбуждено уголовное дело по факту халатности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону.

«Следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность). В настоящее время проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

В ходе следствия будет дана надлежащая правовая оценка действиям, либо бездействию лиц, в чьи обязанности входит контроль за обеспечением безопасности эксплуатации указанного объекта. В случае подтверждения вины они будут привлечены к ответственности.

Инцидент произошел 12 сентября на уроке физкультуры. Конструкция футбольных ворот упала на мальчика. Он получил серьезные травмы. В настоящий момент он находится в реанимационном отделении.

Футбольные ворота упали на 10-летнего школьника
Футбольные ворота упали на 10-летнего школьника
Фото:

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После травмирования школьника в поселке Петропавловском Челябинской области, на которого упали футбольные ворота, возбуждено уголовное дело по факту халатности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону. «Следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность). В настоящее время проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. В ходе следствия будет дана надлежащая правовая оценка действиям, либо бездействию лиц, в чьи обязанности входит контроль за обеспечением безопасности эксплуатации указанного объекта. В случае подтверждения вины они будут привлечены к ответственности. Инцидент произошел 12 сентября на уроке физкультуры. Конструкция футбольных ворот упала на мальчика. Он получил серьезные травмы. В настоящий момент он находится в реанимационном отделении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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