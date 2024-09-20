Правительство Челябинской области ушло в отставку

Правительство Челябинской области подало в отставку после выборов губернатора и прошедшей инаугурации Алексея Текслера. Документ появился на интернет-портале официальной публикации правовых актов 20 сентября.
«Правительство Челябинской области слагает свои полномочия перед вновь вступившим в должность губернатором Челябинской области. Постановление вступает в силу со дня его подписания», — говорится в заявлении «О сложении полномочий правительством Челябинской области». До формирования нового правительства его члены продолжат работать в статусе «и. о.».
Выборы губернатора состоялись 7 и 8 сентября. В них приняли участие четыре кандидата. Текслер, баллотировавшийся на второй срок, выиграл кампанию. За него проголосовали 81,28% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
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