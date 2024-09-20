Правительство Челябинской области ушло в отставку

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Заседание правительства Челябинской области. Челябинск, правительство челябинской области, текслер алексей
Власть в Челябинской области «ушла на перезагрузку» после выборов главы региона Фото:
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Выборы губернатора Челябинской области — 2024

Правительство Челябинской области подало в отставку после выборов губернатора и прошедшей инаугурации Алексея Текслера. Документ появился на интернет-портале официальной публикации правовых актов 20 сентября.

«Правительство Челябинской области слагает свои полномочия перед вновь вступившим в должность губернатором Челябинской области. Постановление вступает в силу со дня его подписания», — говорится в заявлении «О сложении полномочий правительством Челябинской области». До формирования нового правительства его члены продолжат работать в статусе «и. о.».

Выборы губернатора состоялись 7 и 8 сентября. В них приняли участие четыре кандидата. Текслер, баллотировавшийся на второй срок, выиграл кампанию. За него проголосовали 81,28% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

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Правительство Челябинской области подало в отставку после выборов губернатора и прошедшей инаугурации Алексея Текслера. Документ появился на интернет-портале официальной публикации правовых актов 20 сентября. «Правительство Челябинской области слагает свои полномочия перед вновь вступившим в должность губернатором Челябинской области. Постановление вступает в силу со дня его подписания», — говорится в заявлении «О сложении полномочий правительством Челябинской области». До формирования нового правительства его члены продолжат работать в статусе «и. о.». Выборы губернатора состоялись 7 и 8 сентября. В них приняли участие четыре кандидата. Текслер, баллотировавшийся на второй срок, выиграл кампанию. За него проголосовали 81,28% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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