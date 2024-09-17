Губернатор Куйвашев дал напутствие журналистам на встрече с главредами в Сочи. Видео

17 сентября 2024 в 19:02 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев работает на форуме современной журналистики «Вся Россия — 2024» Фото: Илья Московец © URA.RU Свердловский губернатор Евгений Куйвашев на встрече с руководителями муниципальных СМИ в рамках медиафорума современной журналистики «Вся Россия-2024» в Сочи дал журналистам напутствие. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Безусловно, мы серьезно представляем нашу уральскую журналистику на форуме, да и не только на форуме. То, что вы все здесь, говорит о том, что мы не хотим закрываться, хотим больше рассказывать, больше выдавать», — сказал глава региона. Куйвашев также отметил, что мероприятие особо важно, так как поспособствует созданию положительного имиджа свердловских СМИ, а также поможет привлекать больше инвестиций, что в конечном счете приведет к улучшению качества жизни уральцев. Медиафорум «Вся Россия-2024» проходит в Сочи с 17 по 21 сентября. Организатором мероприятия выступает Союз журналистов. В программе предусмотрены выступления представителей ведущих изданий и компаний индустрии. В их числе глава редакционной коллегии URA.RU Михаил Вьюгин, который расскажет об использовании нейросетей в работе современных СМИ, главред «Московского комсомольца» Павел Гусев, директор «АиФ» Руслан Новиков, генеральный директор «Ведомостей» Михаил Нелюбин, руководитель группы по работе с медиа в Дзене Иван Макаров и другие. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев на встрече с руководителями муниципальных СМИ в рамках медиафорума современной журналистики «Вся Россия-2024» в Сочи дал журналистам напутствие. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Безусловно, мы серьезно представляем нашу уральскую журналистику на форуме, да и не только на форуме. То, что вы все здесь, говорит о том, что мы не хотим закрываться, хотим больше рассказывать, больше выдавать», — сказал глава региона. Куйвашев также отметил, что мероприятие особо важно, так как поспособствует созданию положительного имиджа свердловских СМИ, а также поможет привлекать больше инвестиций, что в конечном счете приведет к улучшению качества жизни уральцев. Медиафорум «Вся Россия-2024» проходит в Сочи с 17 по 21 сентября. Организатором мероприятия выступает Союз журналистов. В программе предусмотрены выступления представителей ведущих изданий и компаний индустрии. В их числе глава редакционной коллегии URA.RU Михаил Вьюгин, который расскажет об использовании нейросетей в работе современных СМИ, главред «Московского комсомольца» Павел Гусев, директор «АиФ» Руслан Новиков, генеральный директор «Ведомостей» Михаил Нелюбин, руководитель группы по работе с медиа в Дзене Иван Макаров и другие.