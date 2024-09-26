Свердловский губернатор не дождался поблажки от Минобороны по контрактникам

Евгений Куйвашев поднял выплаты свердловским бойцам СВО после отказа военных

26 сентября 2024 в 22:19 Размер текста - 17 +

Долгое время подъемные для добровольцев на Среднем Урале были весьма скромные Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Губернатор Евгений Куйвашев не торопился увеличением региональных выплат участникам спецоперации РФ на Украине потому, что до последнего рассчитывал, что Минобороны пересмотрит KPI для региона по числу контрактников-добровольцев. Об этом URA.RU рассказал источник в команде главы региона. Он напомнил, что Свердловская область имеет специфику: здесь сосредоточены предприятия оборонного комплекса, и областное правительство решает сразу две задачи — по обеспечению кадрами и заводов, и ВС РФ. «Была вероятность, что военные учтут роль региона в производстве техники и требования по количеству бойцов-добровольцев снизят. Куйвашев и его окружение очень на это надеялись. И начали повышать выплаты только после того, как стало понятно, что послаблений не будет», — рассказал информированный госслужащий. Еще один собеседник URA.RU, близкий к свердловскому кабмину, лишь подтвердил, что в последнее время KPI от Минобороны не пересматривались. Долгое время свердловские выплаты считались одними из самых скромных по стране, и именно этим чиновники объясняли то, что регион в числе аутсайдеров по набору контрактников: свердловчане якобы ехали записываться в военкоматы других регионов — просто потому, что так выгоднее. С 8 августа по 22 сентября Куйвашев увеличивал размер выплаты трижды, сейчас она составляет 1,5 миллиона рублей. URA.RU обратилось за комментарием в департамент информполитики региона с просьбой разъяснить подоплеку принятия этих финансовых решений. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Евгений Куйвашев не торопился увеличением региональных выплат участникам спецоперации РФ на Украине потому, что до последнего рассчитывал, что Минобороны пересмотрит KPI для региона по числу контрактников-добровольцев. Об этом URA.RU рассказал источник в команде главы региона. Он напомнил, что Свердловская область имеет специфику: здесь сосредоточены предприятия оборонного комплекса, и областное правительство решает сразу две задачи — по обеспечению кадрами и заводов, и ВС РФ. «Была вероятность, что военные учтут роль региона в производстве техники и требования по количеству бойцов-добровольцев снизят. Куйвашев и его окружение очень на это надеялись. И начали повышать выплаты только после того, как стало понятно, что послаблений не будет», — рассказал информированный госслужащий. Еще один собеседник URA.RU, близкий к свердловскому кабмину, лишь подтвердил, что в последнее время KPI от Минобороны не пересматривались. Долгое время свердловские выплаты считались одними из самых скромных по стране, и именно этим чиновники объясняли то, что регион в числе аутсайдеров по набору контрактников: свердловчане якобы ехали записываться в военкоматы других регионов — просто потому, что так выгоднее. С 8 августа по 22 сентября Куйвашев увеличивал размер выплаты трижды, сейчас она составляет 1,5 миллиона рублей. URA.RU обратилось за комментарием в департамент информполитики региона с просьбой разъяснить подоплеку принятия этих финансовых решений. Ответ ожидается.