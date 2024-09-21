Куйвашев поднял выплаты свердловским контрактникам. Документ

22 сентября 2024 в 20:34 Размер текста - 17 +

Команда Евгения Куйвашева всеми силами пытается увеличить число добровольцев Фото: Илья Московец © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев увеличил размер единовременной региональной выплаты контрактникам и их семьям до 1,5 миллиона рублей. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации региона. «В соответствии со статьей 101 Областного закона… „О правовых актах в Свердловской области“ Правительство… постановляет: внести… следующее изменение: в пункте 1-1 число „1000000“ заменить числом „1500000“. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет свое действие на отношения возникшие в связи с заключением контракта о прохождении военной службы с 20 сентября по 31 декабря», — говорится в документе. С учетом этого решения величина выплат в общей сложности достигнет более двух миллионов рублей, что включает в себя 100 тысяч рублей от муниципальных властей, 400 тысяч рублей в виде федеральной выплаты от Минобороны. А также 20 тысяч рублей на каждую семью и дополнительно на каждого ребенка, предоставляемые из регионального бюджета. Ранее URA.RU сообщало, что Свердловская область в числе аутсайдеров по набору добровольцев в ряды ВС РФ. Решением этой проблемы озабочены сейчас все уровни власти. Фото: интернет-портал правовой информации Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев увеличил размер единовременной региональной выплаты контрактникам и их семьям до 1,5 миллиона рублей. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации региона. «В соответствии со статьей 101 Областного закона… „О правовых актах в Свердловской области“ Правительство… постановляет: внести… следующее изменение: в пункте 1-1 число „1000000“ заменить числом „1500000“. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет свое действие на отношения возникшие в связи с заключением контракта о прохождении военной службы с 20 сентября по 31 декабря», — говорится в документе. С учетом этого решения величина выплат в общей сложности достигнет более двух миллионов рублей, что включает в себя 100 тысяч рублей от муниципальных властей, 400 тысяч рублей в виде федеральной выплаты от Минобороны. А также 20 тысяч рублей на каждую семью и дополнительно на каждого ребенка, предоставляемые из регионального бюджета. Ранее URA.RU сообщало, что Свердловская область в числе аутсайдеров по набору добровольцев в ряды ВС РФ. Решением этой проблемы озабочены сейчас все уровни власти.