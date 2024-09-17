В ХМАО обвиняемая в убийстве знакомого проводом от зарядки заявила о недоверии к адвокату

Обвиняемая в убийстве знакомого зарядкой добилась смены адвоката
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Приговор Антону Бахаеву и Михаилу Смирнову в суде Центрального района. Челябинск, адвокат, уголовное дело, приговор, судебное заседание, суд, руки
Одна из подсудимых по делу об убийстве мужчины зарядкой от телефона добилась смены адвоката Фото:

Одна из двух югорчанок, обвиняемая в убийстве знакомого шнуром от зарядки Екатерина Михиенкова, заявила перед судом ХМАО о недоверии к адвокату и потребовала смены защитника. Суд удовлетворил ее ходатайство.

«Суд удовлетворил ходатайство Михиенковой. Ей назначен новый адвокат», — сообщил URA.RU источник, знакомый с ходом судебного процесса.

Во время заседания подсудимая написала прошение о смены защитника. Суд удовлетворил ее ходатайство и определил ей адвоката по назначению.

URA.RU направило запрос в пресс-службу окружного суда. Ответ ожидается.

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Одна из двух югорчанок, обвиняемая в убийстве знакомого шнуром от зарядки Екатерина Михиенкова, заявила перед судом ХМАО о недоверии к адвокату и потребовала смены защитника. Суд удовлетворил ее ходатайство. «Суд удовлетворил ходатайство Михиенковой. Ей назначен новый адвокат», — сообщил URA.RU источник, знакомый с ходом судебного процесса. Во время заседания подсудимая написала прошение о смены защитника. Суд удовлетворил ее ходатайство и определил ей адвоката по назначению. URA.RU направило запрос в пресс-службу окружного суда. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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