В ХМАО обвиняемая в убийстве знакомого проводом от зарядки заявила о недоверии к адвокату

Обвиняемая в убийстве знакомого зарядкой добилась смены адвоката

17 сентября 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

Одна из подсудимых по делу об убийстве мужчины зарядкой от телефона добилась смены адвоката Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Одна из двух югорчанок, обвиняемая в убийстве знакомого шнуром от зарядки Екатерина Михиенкова, заявила перед судом ХМАО о недоверии к адвокату и потребовала смены защитника. Суд удовлетворил ее ходатайство. «Суд удовлетворил ходатайство Михиенковой. Ей назначен новый адвокат», — сообщил URA.RU источник, знакомый с ходом судебного процесса. Во время заседания подсудимая написала прошение о смены защитника. Суд удовлетворил ее ходатайство и определил ей адвоката по назначению. URA.RU направило запрос в пресс-службу окружного суда. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Одна из двух югорчанок, обвиняемая в убийстве знакомого шнуром от зарядки Екатерина Михиенкова, заявила перед судом ХМАО о недоверии к адвокату и потребовала смены защитника. Суд удовлетворил ее ходатайство. «Суд удовлетворил ходатайство Михиенковой. Ей назначен новый адвокат», — сообщил URA.RU источник, знакомый с ходом судебного процесса. Во время заседания подсудимая написала прошение о смены защитника. Суд удовлетворил ее ходатайство и определил ей адвоката по назначению. URA.RU направило запрос в пресс-службу окружного суда. Ответ ожидается.