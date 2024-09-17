В ХМАО обвиняемая в убийстве знакомого проводом от зарядки заявила о недоверии к адвокату

Одна из подсудимых по делу об убийстве мужчины зарядкой от телефона добилась смены адвоката
Одна из двух югорчанок, обвиняемая в убийстве знакомого шнуром от зарядки Екатерина Михиенкова, заявила перед судом ХМАО о недоверии к адвокату и потребовала смены защитника. Суд удовлетворил ее ходатайство.
«Суд удовлетворил ходатайство Михиенковой. Ей назначен новый адвокат», — сообщил URA.RU источник, знакомый с ходом судебного процесса.
Во время заседания подсудимая написала прошение о смены защитника. Суд удовлетворил ее ходатайство и определил ей адвоката по назначению.
URA.RU направило запрос в пресс-службу окружного суда. Ответ ожидается.
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