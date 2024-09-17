Губернатор Подмосковья: почему мигрантам запретят торговать шаурмой, алкоголем и сигаретами

Губернатор Воробьев: запрет мигрантам торговать шаурмой связан с безопасностью
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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что нужно избежать вовлеченности мигрантов в уличный общепит
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что нужно избежать вовлеченности мигрантов в уличный общепит Фото:

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в российской экономике есть сферы, в которых не требуется иностранная рабочая сила. Он пояснил, что это связано с безопасностью. 

«Есть экономика, а есть безопасность, есть сферы, где нам нужна иностранная рабочая сила, а есть те, где лучше без нее», — заявил Андрей Воробьев в беседе с РИА Новости. По его словам, необходимо избегать вовлеченности мигрантов в уличный общепит и торговлю табаком и алкоголем. Губернатор выразил уверенность, что бизнес найдет других работников в этих сферах. 

Воробьев подчеркнул, что в настоящее время к некоторым сферам, таким как образование, социальные услуги и медицина, ограничивается доступ работающих по патентам. Также более жесткий контроль внедряется в строительной и логистической сферах, отметил губернатор Подмосковья.

Ранее зампред правительства Подмосковья Наталия Масленкина предложила ограничить работу мигрантов по патенту в сфере питания и социальных направлениях (образования, медицины, спорта, соцуслуг и других). По ее словам, переданным РИА Новости, при введении этих запретов в Подмосковье численность обладателей патентов, которых заменят, составит 5,6 тысяч человек.

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в российской экономике есть сферы, в которых не требуется иностранная рабочая сила. Он пояснил, что это связано с безопасностью.  «Есть экономика, а есть безопасность, есть сферы, где нам нужна иностранная рабочая сила, а есть те, где лучше без нее», — заявил Андрей Воробьев в беседе с РИА Новости. По его словам, необходимо избегать вовлеченности мигрантов в уличный общепит и торговлю табаком и алкоголем. Губернатор выразил уверенность, что бизнес найдет других работников в этих сферах.  Воробьев подчеркнул, что в настоящее время к некоторым сферам, таким как образование, социальные услуги и медицина, ограничивается доступ работающих по патентам. Также более жесткий контроль внедряется в строительной и логистической сферах, отметил губернатор Подмосковья. Ранее зампред правительства Подмосковья Наталия Масленкина предложила ограничить работу мигрантов по патенту в сфере питания и социальных направлениях (образования, медицины, спорта, соцуслуг и других). По ее словам, переданным РИА Новости, при введении этих запретов в Подмосковье численность обладателей патентов, которых заменят, составит 5,6 тысяч человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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