Тюменцы потрошат кубышки ради покупки жилья

Жители Тюменской области покупают жилье за наличные деньги чаще других россиян

18 сентября 2024 в 09:45 Размер текста - 17 +

Потратить на жилье заемные средства планирует всего один процент жителей региона Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Жители Тюмени чаще других россиян покупают квартиры без использования заемных средств. Об этом URA.RU рассказали аналитики группы «Самолет» по итогам совместных исследований с компанией ORO. «Более четверти тюменцев покупают квартиры исключительно на собственные средства. Причем каждый пятый готов вложить в недвижимость от 7 до 8 миллионов рублей», — пояснили URA.RU собеседники. Исследования показывают, что большая часть покупателей в Тюмени использует накопления — таких около 64%. Оптимальной они считают цену в 128 тысяч за квадратный метр, а полную стоимость предпочитают видеть на уровне 6,5 млн рублей. В половине случаев на покупку идут деньги от продажи предыдущего жилья. «Меньше всего тех, кто собирается вложить в жилье материнский капитал, наследство или планируют воспользоваться помощью родственников. А вот тратить на покупку только заемные средства собирается всего 1% тюменцев, и это рекордно низкий показатель среди крупных городов», — сообщили URA.RU эксперты группы «Самолет». Одной из причин такого положения аналитики видят большое количество личных накоплений. По данным Центробанка, жители Уральского округа держат на счетах более 1,3 трлн рублей. От этой цифры 31% приходится на Тюменскую область. К тому же, за последний год вклады здесь выросли на 24%, а ставки по депозитам достигли отметки в 20% годовых, приводят аналитики данные Банка России. Ранее URA.RU рассказало, что в Тюмени впервые с момента отмены господдержки наметились признаки застоя рынка новостроек. При росте предложения спрос за год практически не изменился. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Тюмени чаще других россиян покупают квартиры без использования заемных средств. Об этом URA.RU рассказали аналитики группы «Самолет» по итогам совместных исследований с компанией ORO. «Более четверти тюменцев покупают квартиры исключительно на собственные средства. Причем каждый пятый готов вложить в недвижимость от 7 до 8 миллионов рублей», — пояснили URA.RU собеседники. Исследования показывают, что большая часть покупателей в Тюмени использует накопления — таких около 64%. Оптимальной они считают цену в 128 тысяч за квадратный метр, а полную стоимость предпочитают видеть на уровне 6,5 млн рублей. В половине случаев на покупку идут деньги от продажи предыдущего жилья. «Меньше всего тех, кто собирается вложить в жилье материнский капитал, наследство или планируют воспользоваться помощью родственников. А вот тратить на покупку только заемные средства собирается всего 1% тюменцев, и это рекордно низкий показатель среди крупных городов», — сообщили URA.RU эксперты группы «Самолет». Одной из причин такого положения аналитики видят большое количество личных накоплений. По данным Центробанка, жители Уральского округа держат на счетах более 1,3 трлн рублей. От этой цифры 31% приходится на Тюменскую область. К тому же, за последний год вклады здесь выросли на 24%, а ставки по депозитам достигли отметки в 20% годовых, приводят аналитики данные Банка России. Ранее URA.RU рассказало, что в Тюмени впервые с момента отмены господдержки наметились признаки застоя рынка новостроек. При росте предложения спрос за год практически не изменился.