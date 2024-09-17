Транспорт врезался в дорожное ограждение
На трассе между Сургутом и Лянтором произошла авария с автобусом. Транспорт врезался в дорожное ограждение.
«На автодороге Сургут-Лянтор автобус вылетел с дороги. Подробностей нет», — написали в telegram-канале «К-Информ Сургут».
К публикации прикрепили видео, на котором видно, что автобус заехал передней частью на дорожное ограждение. Получить комментарий о происшествии в окружном УМВД на момент публикации новости не удалось.
Обновлено в 21:03. В полиции уточнили, что ДТП произошло ночью 16 сентября на 72 километре трассы. Пострадавших в аварии не было.
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