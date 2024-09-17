Автобус влетел в ограждение на трассе в ХМАО. Видео

На трассе Сургут-Лянтор произошло ДТП с автобусом
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Транспорт врезался в дорожное ограждение
Транспорт врезался в дорожное ограждение Фото:

На трассе между Сургутом и Лянтором произошла авария с автобусом. Транспорт врезался в дорожное ограждение.

«На автодороге Сургут-Лянтор автобус вылетел с дороги. Подробностей нет», — написали в telegram-канале «К-Информ Сургут».

К публикации прикрепили видео, на котором видно, что автобус заехал передней частью на дорожное ограждение. Получить комментарий о происшествии в окружном УМВД на момент публикации новости не удалось.

Обновлено в 21:03. В полиции уточнили, что ДТП произошло ночью 16 сентября на 72 километре трассы. Пострадавших в аварии не было.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На трассе между Сургутом и Лянтором произошла авария с автобусом. Транспорт врезался в дорожное ограждение. «На автодороге Сургут-Лянтор автобус вылетел с дороги. Подробностей нет», — написали в telegram-канале «К-Информ Сургут». К публикации прикрепили видео, на котором видно, что автобус заехал передней частью на дорожное ограждение. Получить комментарий о происшествии в окружном УМВД на момент публикации новости не удалось. Обновлено в 21:03. В полиции уточнили, что ДТП произошло ночью 16 сентября на 72 километре трассы. Пострадавших в аварии не было.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...