Военкор Коц выдвинул версию гибели Эрнеста и местонахождения Гудвина

Военкор Коц: боец Эрнест погиб во время ночлега из-за атаки БПЛА
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Военкор предположил, что бойцы могли погибнуть при атаке БПЛА
Военкор предположил, что бойцы могли погибнуть при атаке БПЛА Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Появились новые версии гибели военных Дмитрия Лысаковского (позывной «Гудвин») и Сергея Грицая (позывной «Эрнест»). Согласно сообщению военного корреспондента Александра Коца, «Эрнест» мог погибнуть во время атаки БПЛА.

«Около 22-х часов в результате сброса на дом с украинского БПЛА „Баба Яга“ противотанковой мины ТМ-62 несколько военнослужащих погибли, включая Эрнеста. Гудвина пока обнаружить не удалось, он числится пропавшим без вести», — сообщил Коц в своем telegram-канале.

По информации военкора, 87-й полк, к которому принадлежали «Гудвин» и «Эрнест», не был вовлечен в штурмы, а удерживал позиции, уже занятые армией России. Военнослужащие погибли 12 сентября, когда отошли на ночлег в частный дом, который затем был атакован беспилотником.

URA.RU направило информационный запрос в Минобороны РФ с просьбой прокомментировать информацию. Ответ ожидается.

Ранее глава Минобороны РФ Андрей Белоусов потребовал расследовать обстоятельства гибели бойцов. Узнать детали происшествия было поручено в том числе генералу армии Валерию Герасимову.

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Появились новые версии гибели военных Дмитрия Лысаковского (позывной «Гудвин») и Сергея Грицая (позывной «Эрнест»). Согласно сообщению военного корреспондента Александра Коца, «Эрнест» мог погибнуть во время атаки БПЛА. «Около 22-х часов в результате сброса на дом с украинского БПЛА „Баба Яга“ противотанковой мины ТМ-62 несколько военнослужащих погибли, включая Эрнеста. Гудвина пока обнаружить не удалось, он числится пропавшим без вести», — сообщил Коц в своем telegram-канале. По информации военкора, 87-й полк, к которому принадлежали «Гудвин» и «Эрнест», не был вовлечен в штурмы, а удерживал позиции, уже занятые армией России. Военнослужащие погибли 12 сентября, когда отошли на ночлег в частный дом, который затем был атакован беспилотником. URA.RU направило информационный запрос в Минобороны РФ с просьбой прокомментировать информацию. Ответ ожидается. Ранее глава Минобороны РФ Андрей Белоусов потребовал расследовать обстоятельства гибели бойцов. Узнать детали происшествия было поручено в том числе генералу армии Валерию Герасимову.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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