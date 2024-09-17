Военкор Коц выдвинул версию гибели Эрнеста и местонахождения Гудвина

Появились новые версии гибели военных Дмитрия Лысаковского (позывной «Гудвин») и Сергея Грицая (позывной «Эрнест»). Согласно сообщению военного корреспондента Александра Коца, «Эрнест» мог погибнуть во время атаки БПЛА.
«Около 22-х часов в результате сброса на дом с украинского БПЛА „Баба Яга“ противотанковой мины ТМ-62 несколько военнослужащих погибли, включая Эрнеста. Гудвина пока обнаружить не удалось, он числится пропавшим без вести», — сообщил Коц в своем telegram-канале.
По информации военкора, 87-й полк, к которому принадлежали «Гудвин» и «Эрнест», не был вовлечен в штурмы, а удерживал позиции, уже занятые армией России. Военнослужащие погибли 12 сентября, когда отошли на ночлег в частный дом, который затем был атакован беспилотником.
URA.RU направило информационный запрос в Минобороны РФ с просьбой прокомментировать информацию. Ответ ожидается.
Ранее глава Минобороны РФ Андрей Белоусов потребовал расследовать обстоятельства гибели бойцов. Узнать детали происшествия было поручено в том числе генералу армии Валерию Герасимову.
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