Белоусов поручил Минобороны разобраться в гибели военных ВС РФ, которые критиковали командира

Белоусов поручил разобраться в гибели военных РФ с позывными «Эрнест» и «Гудвин»

14 сентября 2024 в 22:10 Размер текста - 17 +

Андрей Белоусов поручил разобраться в гибели российских военных из группировки «Юг» Фото: Роман Наумов © URA.RU Министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил в кратчайшие сроки разобраться в ситуации, связанной с гибелью российских военных из группировки «Юг» Сергея Грицай (Эрнест) и Дмитрия Лысаковского (Гудвин). До этого к главе СКР Александру Бастрыкину обращался председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он рассказал, что к нему перед своей гибелью обратились бойцы и сказали, что обладают информацией о фактах преступлений, совершаемых командованием их воинского подразделения. «Министр обороны Андрей Белоусов поручил в кратчайшие сроки разобраться в ситуации, связанной с информацией о гибели двух военнослужащих с позывными „Эрнест“ и „Гудвин“ 87-го отдельного стрелкового полка Южного военного округа», — сообщает военное ведомство в своем telegram-канале. Он дал соответствующее поручение начальникам ведомства, включая генерала армии Валерия Герасимова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил в кратчайшие сроки разобраться в ситуации, связанной с гибелью российских военных из группировки «Юг» Сергея Грицай (Эрнест) и Дмитрия Лысаковского (Гудвин). До этого к главе СКР Александру Бастрыкину обращался председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он рассказал, что к нему перед своей гибелью обратились бойцы и сказали, что обладают информацией о фактах преступлений, совершаемых командованием их воинского подразделения. «Министр обороны Андрей Белоусов поручил в кратчайшие сроки разобраться в ситуации, связанной с информацией о гибели двух военнослужащих с позывными „Эрнест“ и „Гудвин“ 87-го отдельного стрелкового полка Южного военного округа», — сообщает военное ведомство в своем telegram-канале. Он дал соответствующее поручение начальникам ведомства, включая генерала армии Валерия Герасимова.