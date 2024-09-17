Грузия захотела пересмотреть свои отношения с США в свете новых санкций. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.
«Было отмечено, что этим решением [введением санкций] американская сторона приблизилась к критической точке. В случае принятия еще одного подобного решения, возможно, повлечет существенный пересмотр позиции Грузии по грузино-американским отношениям», — говорится в сообщении пресс-службы правительства Грузии, его содержание приводит ТАСС.
Кобахидзе выразил беспокойство по поводу новых санкций США против граждан Грузии, подчеркнув их контрпродуктивность и отсутствие позитивного эффекта как для оппозиции, так и для действующей власти. Премьер подчеркнул, что такие меры не помогут оппозиции на выборах и не испугают правящую команду.
Госдепартамент США 16 сентября объявил о введении санкций против четырех граждан Грузии за нарушение прав человека, а также о визовых ограничениях для более чем 60 грузинских граждан. В их число вошли высокопоставленные чиновники и представители правоохранительных органов.
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