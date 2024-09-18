Обвиняемого в покушении на 12-летнюю девочку под Екатеринбургом оставили на свободе

Верхнепышминский городской суд Свердловской области отправил под домашний арест 15-летнего Кирилла, обвиняемого в покушении на убийство 12-летней Екатерины (все имена изменены) из села Мостовское (Верхняя Пышма). Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала суда.
«Суд постановил отказать в удовлетворении ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Отправить несовершеннолетнего под домашний арест до 16 ноября», — огласил судья. Обвиняемого освободили из-под стражи в зале суда. Кроме того, ему запрещено пользоваться интернетом и осуществлять звонки (кроме экстренных).
События, после которых Кирилла арестовали, развернулись вечером 15 сентября в Мостовском. По предварительным данным, он из личной неприязни напал с камнем на девочку, а после оттащил ее в кювет в лесу. Обеспокоенная мама забила тревогу, односельчане вышли на поиски школьницы. Когда ее обнаружили без сознания, то передали бригаде медиков.
Сам Кирилл долгое время не рассказывал о случившемся. Но когда силовики раскусили его, то отпираться не стал. С ним провели следственным эксперимент, на котором он показал, как все произошло. Парню предъявили обвинение, ему грозит до десяти лет колонии. Подробнее о ЧП — в сюжете агентства.
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