В городе ХМАО водители отказываются выходить на маршруты

В Пыть-Яхе (ХМАО) 18 сентября на городские маршруты не выйдет ни один автобус. Информация появилась в местных чатах и активно обсуждается югорчанами.
«Внимание, город! Завтра, 18.09.2024 года, автобусы на линию не выйдут! Завтра город остается без транспорта», — говорится в сообщении.
Причиной забастовки водителей стали разногласия и не выполнение работодателем ООО «Запсибавто» условий договора. В сообщении уточняется, что мэрия города знает о проблеме.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию Пыть-Яха с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ ожидается.
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