В городе ХМАО водители отказываются выходить на маршруты

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Причиной забастовки водителей стали разногласия с работодателем
Причиной забастовки водителей стали разногласия с работодателем Фото:

В Пыть-Яхе (ХМАО) 18 сентября на городские маршруты не выйдет ни один автобус. Информация появилась в местных чатах и активно обсуждается югорчанами.

«Внимание, город! Завтра, 18.09.2024 года, автобусы на линию не выйдут! Завтра город остается без транспорта», — говорится в сообщении.

Причиной забастовки водителей стали разногласия и не выполнение работодателем ООО «Запсибавто» условий договора. В сообщении уточняется, что мэрия города знает о проблеме.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию Пыть-Яха с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ ожидается.

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В Пыть-Яхе (ХМАО) 18 сентября на городские маршруты не выйдет ни один автобус. Информация появилась в местных чатах и активно обсуждается югорчанами. «Внимание, город! Завтра, 18.09.2024 года, автобусы на линию не выйдут! Завтра город остается без транспорта», — говорится в сообщении. Причиной забастовки водителей стали разногласия и не выполнение работодателем ООО «Запсибавто» условий договора. В сообщении уточняется, что мэрия города знает о проблеме. Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию Пыть-Яха с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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