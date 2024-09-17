17 сентября 2024

Бастрыкин потребовал доклад из-за избиения детей в курганской семье

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин потребовал сообщить о ходе проверки и установленных обстоятельствах Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад из-за избиения детей в курганской семье. Об этом сообщается в пресс-службе ведомства.

«Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки противоправных действий в отношении несовершеннолетних в Курганской области. Председатель поручил руководителю СУ по Курганской области Францишко Б. В. сообщить об установленных обстоятельствах», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Уточняется, что в эфире одной из программ сообщалось о систематическом избиении жителями Курганской области своих несовершеннолетних детей. Органы опеки якобы не принимают мер. Следственные органы в регионе организовали проверку по статьям УК РФ «Истязание» и «Халатность».

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад из-за избиения детей в курганской семье. Об этом сообщается в пресс-службе ведомства. «Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки противоправных действий в отношении несовершеннолетних в Курганской области. Председатель поручил руководителю СУ по Курганской области Францишко Б. В. сообщить об установленных обстоятельствах», — сообщили в telegram-канале ведомства. Уточняется, что в эфире одной из программ сообщалось о систематическом избиении жителями Курганской области своих несовершеннолетних детей. Органы опеки якобы не принимают мер. Следственные органы в регионе организовали проверку по статьям УК РФ «Истязание» и «Халатность».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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