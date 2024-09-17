Бастрыкин потребовал доклад из-за избиения детей в курганской семье

18 сентября 2024 в 00:31 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин потребовал сообщить о ходе проверки и установленных обстоятельствах Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад из-за избиения детей в курганской семье. Об этом сообщается в пресс-службе ведомства. «Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки противоправных действий в отношении несовершеннолетних в Курганской области. Председатель поручил руководителю СУ по Курганской области Францишко Б. В. сообщить об установленных обстоятельствах», — сообщили в telegram-канале ведомства. Уточняется, что в эфире одной из программ сообщалось о систематическом избиении жителями Курганской области своих несовершеннолетних детей. Органы опеки якобы не принимают мер. Следственные органы в регионе организовали проверку по статьям УК РФ «Истязание» и «Халатность». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад из-за избиения детей в курганской семье. Об этом сообщается в пресс-службе ведомства. «Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки противоправных действий в отношении несовершеннолетних в Курганской области. Председатель поручил руководителю СУ по Курганской области Францишко Б. В. сообщить об установленных обстоятельствах», — сообщили в telegram-канале ведомства. Уточняется, что в эфире одной из программ сообщалось о систематическом избиении жителями Курганской области своих несовершеннолетних детей. Органы опеки якобы не принимают мер. Следственные органы в регионе организовали проверку по статьям УК РФ «Истязание» и «Халатность».