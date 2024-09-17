Алаудинов предрек скорый конец для ВСУ на фронте из-за действий бойцов России

Подразделения Минобороны РФ стабильно продвигаются на донецком направлении, уничтожая противника, что в скором может привести к полному обрушению фронта ВСУ. Об этом сообщил замначальника Главного управления по военно-политической работе оборонного ведомства генерал-майор Апти Алаудинов.
«Донецкое направление очень хорошо движется. По всему периметру мы отмечаем, что наши подразделения министерства обороны Российской Федерации двигаются очень хорошо, методично уничтожая противника. Я так думаю, что такими темпами мы к скорому времени уже придём к логическому завершению... Даст Бог, мы в скором итоге увидим вообще полное обрушение большей части участков фронта», — заявил Алаудинов на видео в своем telegram-канале.
Он подчеркнул, что боевики ВСУ пытаются обороняться действиям бойцов России. Тем не менее, оборона противника «уже посыпалась».
Ранее Алаудинов рассказал об уничтожении пехоты ВСУ под Курском. Он отметил, что боевики пытались закрепиться на нескольких участках в регионе, но их попытки провалились.
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