Военнослужащий из Ханты-Мансийска Никита Николаев, руководя боевой группой в зоне СВО, смог захватить и удержать опорную точку несмотря на артиллерийский обстрел и атаку дронов ВСУ. Историю подвига югорского бойца сообщили в городской мэрии.
«Группе под командованием младшего лейтенанта Никиты Николаева была поставлена боевая задача захватить опорную точку противника в н.п. Очеретино в районе села Сокол. Захватив опорный пункт, группа попала под артиллерийский огонь и атаку FPV-дронов со стороны противника, но не покинула захваченную позицию и удержала ее до прибытия групп подкрепления», — сообщают власти окружной столицы в telegram-канале о подвиге земляка. Информация опубликована в боевом листке группировки войск «Центр».
Благодаря действиям Николаева живы остались бойцы его группы. Боец проходит службу в зоне СВО по контракту в должности командира взвода разведывательной роты разведывательного батальона.
В зону СВО из ХМАО накануне отправился журналист URA.RU Евгений Неупокоев. Мысли отправиться в зону боевых действий у него были с самого начала спецоперации, а на окончательное решение повлияло нападение ВСУ на Курскую область.
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