17 сентября 2024

Боец из ХМАО вместе со своей группой удержал опорную точку под атакой дронов ВСУ. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Боец из ХМАО сохранил жизни своим боевым товарищам
Боец из ХМАО сохранил жизни своим боевым товарищам Фото:

Военнослужащий из Ханты-Мансийска Никита Николаев, руководя боевой группой в зоне СВО, смог захватить и удержать опорную точку несмотря на артиллерийский обстрел и атаку дронов ВСУ. Историю подвига югорского бойца сообщили в городской мэрии.

«Группе под командованием младшего лейтенанта Никиты Николаева была поставлена боевая задача захватить опорную точку противника в н.п. Очеретино в районе села Сокол. Захватив опорный пункт, группа попала под артиллерийский огонь и атаку FPV-дронов со стороны противника, но не покинула захваченную позицию и удержала ее до прибытия групп подкрепления», — сообщают власти окружной столицы в telegram-канале о подвиге земляка. Информация опубликована в боевом листке группировки войск «Центр».

Благодаря действиям Николаева живы остались бойцы его группы. Боец проходит службу в зоне СВО по контракту в должности командира взвода разведывательной роты разведывательного батальона.

В зону СВО из ХМАО накануне отправился журналист URA.RU Евгений Неупокоев. Мысли отправиться в зону боевых действий у него были с самого начала спецоперации, а на окончательное решение повлияло нападение ВСУ на Курскую область.

Власти Ханты-Мансийска опубликовали листовку группировки войск "Центр"
Власти Ханты-Мансийска опубликовали листовку группировки войск "Центр"
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Военнослужащий из Ханты-Мансийска Никита Николаев, руководя боевой группой в зоне СВО, смог захватить и удержать опорную точку несмотря на артиллерийский обстрел и атаку дронов ВСУ. Историю подвига югорского бойца сообщили в городской мэрии. «Группе под командованием младшего лейтенанта Никиты Николаева была поставлена боевая задача захватить опорную точку противника в н.п. Очеретино в районе села Сокол. Захватив опорный пункт, группа попала под артиллерийский огонь и атаку FPV-дронов со стороны противника, но не покинула захваченную позицию и удержала ее до прибытия групп подкрепления», — сообщают власти окружной столицы в telegram-канале о подвиге земляка. Информация опубликована в боевом листке группировки войск «Центр». Благодаря действиям Николаева живы остались бойцы его группы. Боец проходит службу в зоне СВО по контракту в должности командира взвода разведывательной роты разведывательного батальона. В зону СВО из ХМАО накануне отправился журналист URA.RU Евгений Неупокоев. Мысли отправиться в зону боевых действий у него были с самого начала спецоперации, а на окончательное решение повлияло нападение ВСУ на Курскую область.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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