Time: покушавшийся на Трампа мужчина был бомжом в Киеве и жил в казармах ВСУ

Подозреваемый в покушении на экс-президента США Дональда Трампа Райан Уэсли Раут был бездомным во время своего пребывания в Киеве, сообщает журнал Time. По информации издания, Раут временно обитал в казармах украинских военных частей.
«Раут был „по сути бездомным“ в Киеве и иногда останавливался на базах или в казармах украинских военных частей», — указывает Time со ссылкой на свои источники. Издание также отмечает, что Раут часто появлялся в центре Киева, привлекая внимание своей эксцентричностью.
Согласно докладам правоохранительных органов США, 15 сентября возле гольф-клуба во Флориде произошла вторая попытка покушения на Дональда Трампа. Подозреваемый скрылся после того, как сотрудники секретной службы открыли по нему огонь. После погони Раут был задержан. На месте происшествия были найдены автомат АК-47 с оптическим прицелом и другие предметы, что стало поводом для включения ФБР в расследование. Первая попытка нападения на Трампа произошла 13 июля в Пенсильвании.
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