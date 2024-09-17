17 сентября 2024

Суд вынес приговор пермячке, открывшей казино

© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор мужчине сбившему девочку на самокате. Курган, приговор, судебное заседание, судья, суд, судебный процесс
Суд приговорил пермячку к условному сроку Фото:

Жительница Пермского края получила срок за казино, открытое в городе Чайковский. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

«С женщиной было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, поэтому уголовное дело было выделено в отдельное производство. Суд приговорил виновную к году лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Также она должна заплатить штраф в размере 150 тысяч рублей», — сообщили в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Установлено, что пермячка с ноября 2022 по июнь 2023 года, действуя в составе преступной группы, состоящей из 14 жителей Удмуртии и Пермского края, организовала казино и проводила азартные игры. Злоумышленники заработали более шести миллионов рублей на незаконном бизнесе.

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Жительница Пермского края получила срок за казино, открытое в городе Чайковский. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону. «С женщиной было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, поэтому уголовное дело было выделено в отдельное производство. Суд приговорил виновную к году лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Также она должна заплатить штраф в размере 150 тысяч рублей», — сообщили в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». Установлено, что пермячка с ноября 2022 по июнь 2023 года, действуя в составе преступной группы, состоящей из 14 жителей Удмуртии и Пермского края, организовала казино и проводила азартные игры. Злоумышленники заработали более шести миллионов рублей на незаконном бизнесе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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