Суд вынес приговор пермячке, открывшей казино

18 сентября 2024 в 05:50 Размер текста - 17 +

Суд приговорил пермячку к условному сроку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Пермского края получила срок за казино, открытое в городе Чайковский. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону. «С женщиной было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, поэтому уголовное дело было выделено в отдельное производство. Суд приговорил виновную к году лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Также она должна заплатить штраф в размере 150 тысяч рублей», — сообщили в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». Установлено, что пермячка с ноября 2022 по июнь 2023 года, действуя в составе преступной группы, состоящей из 14 жителей Удмуртии и Пермского края, организовала казино и проводила азартные игры. Злоумышленники заработали более шести миллионов рублей на незаконном бизнесе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Пермского края получила срок за казино, открытое в городе Чайковский. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону. «С женщиной было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, поэтому уголовное дело было выделено в отдельное производство. Суд приговорил виновную к году лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Также она должна заплатить штраф в размере 150 тысяч рублей», — сообщили в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». Установлено, что пермячка с ноября 2022 по июнь 2023 года, действуя в составе преступной группы, состоящей из 14 жителей Удмуртии и Пермского края, организовала казино и проводила азартные игры. Злоумышленники заработали более шести миллионов рублей на незаконном бизнесе.