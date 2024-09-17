17 сентября 2024

Минобрнауки РФ раскрыло новые детали экзаменов по русскому для мигрантов

Сдающих экзамен по русскому языку мигрантов будут фиксировать на видео
© Служба новостей «URA.RU»
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Мигранты у экзаменационного отдела ГИБДД. Екатеринбург , мигранты, телефон в руке
В России намерены ужесточить требования к экзаменам для мигрантов Фото:

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки решила обновить 20% вариантов заданий для экзамена по русскому языку для мигрантов. Об этом Минобрнауки РФ сообщило в ответ на запрос депутата Госдумы Сардане Авксеньтьевой.

«Ведомство рекомендовало организациям, принимающим экзамен у мигрантов, фиксировать весь процесс на видео, в том числе и сдачу письменной части испытаний. Кроме того, министерство считает необходимым установить единую стоимость сдачи экзамена во всех регионах», — написал со ссылкой на Минобрнауки «Коммерсант». Издание уточнило, что ожидаемая сумма денег, чтобы записаться на экзамен, в письме Авксеньтьевой не указана.

Как сообщало URA.RU ранее, Министерство образования и науки России одобрило предложение включить устную часть в экзамен по русскому языку для иностранных работников. Такую инициативу направила в министерство Авксеньтьева, которая выразила сомнения относительно эффективности демонстрационных вариантов к экзамену для мигрантов.

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Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки решила обновить 20% вариантов заданий для экзамена по русскому языку для мигрантов. Об этом Минобрнауки РФ сообщило в ответ на запрос депутата Госдумы Сардане Авксеньтьевой. «Ведомство рекомендовало организациям, принимающим экзамен у мигрантов, фиксировать весь процесс на видео, в том числе и сдачу письменной части испытаний. Кроме того, министерство считает необходимым установить единую стоимость сдачи экзамена во всех регионах», — написал со ссылкой на Минобрнауки «Коммерсант». Издание уточнило, что ожидаемая сумма денег, чтобы записаться на экзамен, в письме Авксеньтьевой не указана. Как сообщало URA.RU ранее, Министерство образования и науки России одобрило предложение включить устную часть в экзамен по русскому языку для иностранных работников. Такую инициативу направила в министерство Авксеньтьева, которая выразила сомнения относительно эффективности демонстрационных вариантов к экзамену для мигрантов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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