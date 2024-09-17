Минобрнауки РФ усложнит экзамен по русскому языку для мигрантов

Министерство образования и науки России одобрило предложение включить устную часть в экзамен по русскому языку для иностранных работников. Заместитель главы ведомства Константин Могилевский выразил поддержку этой инициативе, как следует из его ответа на обращение депутата Госдумы Сарданы Авксеньтьевой.
«Могилевский заявил, что ведомство поддерживает идею добавить устную часть в экзамен по русскому языку, необходимый для получения трудового патента», — сообщает «Коммерсант». Отмечается, что инициатива была направлена от Авксентьевой, которая выразила сомнения относительно эффективности демонстрационных вариантов к экзамену для мигрантов.
Ранее сообщалось, что в инициативе депутата Госдумы усложнить экзамен по русскому для мигрантов были допущены ошибки в правописании. «Газета.Ru» насчитала около 10 стилистических, пунктуационных и семантических нарушений языковых правил.
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