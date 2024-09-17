На россиянина завели дело о госизмене за перевод криптовалюты ВСУ

В Хабаровском крае сотрудники ФСБ возбудили уголовное дело в отношении жителя Комсомольска-на-Амуре по обвинению в государственной измене за финансирование Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает УФСБ России по Хабаровскому краю.
«Следственным отделом УФСБ России по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена)», — сообщили в управлении, передает ТАСС. По данным следствия, подозреваемый осуществлял переводы средств с использованием криптовалюты для закупок в интересах ВСУ.
Подозреваемый обвиняется в совершении действий, которые квалифицируются как госизмена, в частности, в оказании финансовой помощи ВСУ. В настоящее время проводятся следственные мероприятия для сбора и закрепления доказательственной базы по делу.
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