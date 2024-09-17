17 сентября 2024

В Троицке мужчина до полусмерти избил знакомую за отказ от интима

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В Троицке мужчина около часа истязал девушку (архивное фото) Фото:

Жительнице Троицка Челябинской области нанес тяжелые травмы и изуродовал лицо мужчина, которому она отказала в интиме. Пригласивший после ночного клуба зарядить у него дома смартфон около часа истязал спутницу, пока тревогу не забили соседи. Об этом рассказали в соцсетях.

«Инцидент произошел 11 сентября после того, как они отдыхали общей компанией в ночном баре. Позже девушка села в такси с тем умыслом, чтобы зарядить телефон и уехать. Утром ей нужно было выезжать на работу, а он начал приставать», — сообщается в группе «Подслушано о работе. Троицк» в соцсети «ВКонтакте».

Уточняется, что мужчина увлекается боксом. Он начал агрессивно вести себя после отказа девушки. Избиение продолжалось около часа, пока соседи не подняли тревогу. Челябинка успела убежать, а позже ее увезли в травматологию. В результате нападения медики диагностировали перелом отростка позвоночника, закрытую черепно-мозговую травму и множественные гематомы. Сейчас пострадавшая находится в больнице.

Заявление было зарегистрировано в дежурной части межмуниципального отдела МВД России «Троицкий». Как сообщили URA.RU, когда пострадавшая пройдет курс лечения и определится степень тяжести вреда здоровью, будет возбуждено уголовное дело по соответствующей статье.

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Жительнице Троицка Челябинской области нанес тяжелые травмы и изуродовал лицо мужчина, которому она отказала в интиме. Пригласивший после ночного клуба зарядить у него дома смартфон около часа истязал спутницу, пока тревогу не забили соседи. Об этом рассказали в соцсетях. «Инцидент произошел 11 сентября после того, как они отдыхали общей компанией в ночном баре. Позже девушка села в такси с тем умыслом, чтобы зарядить телефон и уехать. Утром ей нужно было выезжать на работу, а он начал приставать», — сообщается в группе «Подслушано о работе. Троицк» в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что мужчина увлекается боксом. Он начал агрессивно вести себя после отказа девушки. Избиение продолжалось около часа, пока соседи не подняли тревогу. Челябинка успела убежать, а позже ее увезли в травматологию. В результате нападения медики диагностировали перелом отростка позвоночника, закрытую черепно-мозговую травму и множественные гематомы. Сейчас пострадавшая находится в больнице. Заявление было зарегистрировано в дежурной части межмуниципального отдела МВД России «Троицкий». Как сообщили URA.RU, когда пострадавшая пройдет курс лечения и определится степень тяжести вреда здоровью, будет возбуждено уголовное дело по соответствующей статье.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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