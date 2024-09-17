В Троицке мужчина до полусмерти избил знакомую за отказ от интима

18 сентября 2024 в 06:27 Размер текста - 17 +

В Троицке мужчина около часа истязал девушку (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительнице Троицка Челябинской области нанес тяжелые травмы и изуродовал лицо мужчина, которому она отказала в интиме. Пригласивший после ночного клуба зарядить у него дома смартфон около часа истязал спутницу, пока тревогу не забили соседи. Об этом рассказали в соцсетях. «Инцидент произошел 11 сентября после того, как они отдыхали общей компанией в ночном баре. Позже девушка села в такси с тем умыслом, чтобы зарядить телефон и уехать. Утром ей нужно было выезжать на работу, а он начал приставать», — сообщается в группе «Подслушано о работе. Троицк» в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что мужчина увлекается боксом. Он начал агрессивно вести себя после отказа девушки. Избиение продолжалось около часа, пока соседи не подняли тревогу. Челябинка успела убежать, а позже ее увезли в травматологию. В результате нападения медики диагностировали перелом отростка позвоночника, закрытую черепно-мозговую травму и множественные гематомы. Сейчас пострадавшая находится в больнице. Заявление было зарегистрировано в дежурной части межмуниципального отдела МВД России «Троицкий». Как сообщили URA.RU, когда пострадавшая пройдет курс лечения и определится степень тяжести вреда здоровью, будет возбуждено уголовное дело по соответствующей статье. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительнице Троицка Челябинской области нанес тяжелые травмы и изуродовал лицо мужчина, которому она отказала в интиме. Пригласивший после ночного клуба зарядить у него дома смартфон около часа истязал спутницу, пока тревогу не забили соседи. Об этом рассказали в соцсетях. «Инцидент произошел 11 сентября после того, как они отдыхали общей компанией в ночном баре. Позже девушка села в такси с тем умыслом, чтобы зарядить телефон и уехать. Утром ей нужно было выезжать на работу, а он начал приставать», — сообщается в группе «Подслушано о работе. Троицк» в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что мужчина увлекается боксом. Он начал агрессивно вести себя после отказа девушки. Избиение продолжалось около часа, пока соседи не подняли тревогу. Челябинка успела убежать, а позже ее увезли в травматологию. В результате нападения медики диагностировали перелом отростка позвоночника, закрытую черепно-мозговую травму и множественные гематомы. Сейчас пострадавшая находится в больнице. Заявление было зарегистрировано в дежурной части межмуниципального отдела МВД России «Троицкий». Как сообщили URA.RU, когда пострадавшая пройдет курс лечения и определится степень тяжести вреда здоровью, будет возбуждено уголовное дело по соответствующей статье.