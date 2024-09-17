17 сентября 2024

В части Тверской области приостановили работу детских садов на фоне атак дронов

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ФСБ, учения. Челябинск, снаряд, беспилотник, антитеррористические учения, контр-террористическая операция
В Тверской области приостановили работу детсадов и школ после атаки беспилотников, передают власти региона Фото:
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Работу детских садов и школ в Тверской области приостановили после атаки беспилотников. Это произошло в Западнодвинском муниципальном округе. Об этом сообщили власти региона.

«Работа детских садов и школ приостановлена в Западнодвинском муниципальном округе Тверской области 18 сентября», — уточнили власти региона. Сообщение опубликовано ВКонтакте.

Ночью произошла атака беспилотника в Торопце Тверской области. После падения обломков дрона произошел пожар. На месте работают оперативные службы.

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Работу детских садов и школ в Тверской области приостановили после атаки беспилотников. Это произошло в Западнодвинском муниципальном округе. Об этом сообщили власти региона. «Работа детских садов и школ приостановлена в Западнодвинском муниципальном округе Тверской области 18 сентября», — уточнили власти региона. Сообщение опубликовано ВКонтакте. Ночью произошла атака беспилотника в Торопце Тверской области. После падения обломков дрона произошел пожар. На месте работают оперативные службы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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