В части Тверской области приостановили работу детских садов на фоне атак дронов

В Тверской области приостановили работу детсадов и школ после атаки беспилотников, передают власти региона
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Работу детских садов и школ в Тверской области приостановили после атаки беспилотников. Это произошло в Западнодвинском муниципальном округе. Об этом сообщили власти региона.
«Работа детских садов и школ приостановлена в Западнодвинском муниципальном округе Тверской области 18 сентября», — уточнили власти региона. Сообщение
Ночью произошла атака беспилотника в Торопце Тверской области. После падения обломков дрона произошел пожар. На месте работают оперативные службы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.