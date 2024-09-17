В части Тверской области приостановили работу детских садов на фоне атак дронов

18 сентября 2024 в 07:32 Размер текста - 17 +

В Тверской области приостановили работу детсадов и школ после атаки беспилотников, передают власти региона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Работу детских садов и школ в Тверской области приостановили после атаки беспилотников. Это произошло в Западнодвинском муниципальном округе. Об этом сообщили власти региона. «Работа детских садов и школ приостановлена в Западнодвинском муниципальном округе Тверской области 18 сентября», — уточнили власти региона. Сообщение опубликовано ВКонтакте. Ночью произошла атака беспилотника в Торопце Тверской области. После падения обломков дрона произошел пожар. На месте работают оперативные службы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Работу детских садов и школ в Тверской области приостановили после атаки беспилотников. Это произошло в Западнодвинском муниципальном округе. Об этом сообщили власти региона. «Работа детских садов и школ приостановлена в Западнодвинском муниципальном округе Тверской области 18 сентября», — уточнили власти региона. Сообщение опубликовано ВКонтакте. Ночью произошла атака беспилотника в Торопце Тверской области. После падения обломков дрона произошел пожар. На месте работают оперативные службы.