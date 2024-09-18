ВС РФ уничтожили американцев из ЧВК Forward под Курском: карта СВО на Украине 18 сентября

ВС РФ уничтожили наемников из американской ЧВК Forward под Суджей

18 сентября 2024 в 09:52 Размер текста - 17 +

ВС РФ уничтожили иностранных наемников из ЧВК Forward в Курской области Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные уничтожили отряд американских наемников из ЧВК Forward под Суджей в Курской области. Также в этом районе одна из местных жительниц рассказала, что ее дом взорвали украинские боевики. Ход военных действий и карта спецоперации на Украине — в материале URA.RU. Обстановка в Курской области Уничтожили бойцов из ЧВК Forward Российский боец из чеченского батальона «Ахмат» с позывным «Аид» рассказал, что ВС РФ поразили членов ЧВК Forward под Суджей, которые действовали совместно с украинскими силами. Военный добавил, что ВСУ в настоящий момент стягивают свои силы в Курскую область из донецкого направления. При этом в американских СМИ сообщают, что Украина наоборот убирает своих военных с курского направления. Обозначения на карте Карта URA.RU Украинские зверства под Суджей Жительница Суджанского района рассказала, что была вынуждена экстренно эвакуироваться из своего трехэтажного дома на фоне украинских атак. По словам очевидицы, она была вынуждена вместе с другими людьми ночевать в лесу после того, как ее дом был полностью уничтожен ВСУ. ВСУ продолжают прорываться Несмотря на снижение активности украинских сил внутри Курской области, они продолжают попытки прорваться вглубь региона через приграничные районы. В Минобороны РФ говорили, что ВСУ намереваются выйти к населенным пунктам Веселое и Медвежье, но безуспешно. Бойцы ВС РФ отразили несколько вражеских атак. В Курской области российские десантники устроили засаду на подразделения ВСУ, уничтожив технику и несколько групп военнослужащих, передает «Ридус». Атаки дронов по российским территориям Ночью дроны противника атаковали ряд российских регионов. Всего было задействовано 54 украинских беспилотника. Только над Курской области средствами ПВО РФ было сбито 27 дронов, передает «Национальная служба новостей». Также 16 БПЛА поразили над Брянской областью и семь над Смоленской. Кроме того, по одному беспилотнику сбили над Орловской и Белгородской областями. Помимо этого была атакована и Тверская область. В результате падения обломков одного из дронов произошел пожар в городе Топорец. Население близлежащего района было частично эвакуировано. Также в Западнодвинском муниципальном округе приостановили работу школ и детских садов. Обстановка в зоне СВО Донецкое направление Накануне вечером российские военные освободили населенный пункт Украинск (ДНР). Об этом журналистам рассказали в силовых структурах. Также на донецком направлении российские военные уничтожили ряд украинских опорных пунктов. Бойцы получили данные о местоположении противника от разведки. Трое мирных жителей получили ранения в результате атак со стороны ВСУ. Об этом в telegram-канале сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Запорожское направление Российский расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Фагот» из группировки «Днепр» поразил на запорожском направлении танк ВСУ, рассказал военный с позывным Ежик. По его словам, танк сопровождал военную колонну. Северское направление На северском направлении российские военные сбили украинский беспилотник «Баба-Яга» из автомата. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Южнодонецкое направление Бойцы ВС РФ из группировки «Восток» подорвали мост в районе Времевского выступа на южнодонецком направлении. Таким образом они помешали переброске украинских резервов, подчеркнули в российском военном ведомстве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские военные уничтожили отряд американских наемников из ЧВК Forward под Суджей в Курской области. Также в этом районе одна из местных жительниц рассказала, что ее дом взорвали украинские боевики. Ход военных действий и карта спецоперации на Украине — в материале URA.RU. Российский боец из чеченского батальона «Ахмат» с позывным «Аид» рассказал, что ВС РФ поразили членов ЧВК Forward под Суджей, которые действовали совместно с украинскими силами. Военный добавил, что ВСУ в настоящий момент стягивают свои силы в Курскую область из донецкого направления. При этом в американских СМИ сообщают, что Украина наоборот убирает своих военных с курского направления. Жительница Суджанского района рассказала, что была вынуждена экстренно эвакуироваться из своего трехэтажного дома на фоне украинских атак. По словам очевидицы, она была вынуждена вместе с другими людьми ночевать в лесу после того, как ее дом был полностью уничтожен ВСУ. Несмотря на снижение активности украинских сил внутри Курской области, они продолжают попытки прорваться вглубь региона через приграничные районы. В Минобороны РФ говорили, что ВСУ намереваются выйти к населенным пунктам Веселое и Медвежье, но безуспешно. Бойцы ВС РФ отразили несколько вражеских атак. В Курской области российские десантники устроили засаду на подразделения ВСУ, уничтожив технику и несколько групп военнослужащих, передает «Ридус». Ночью дроны противника атаковали ряд российских регионов. Всего было задействовано 54 украинских беспилотника. Только над Курской области средствами ПВО РФ было сбито 27 дронов, передает «Национальная служба новостей». Также 16 БПЛА поразили над Брянской областью и семь над Смоленской. Кроме того, по одному беспилотнику сбили над Орловской и Белгородской областями. Помимо этого была атакована и Тверская область. В результате падения обломков одного из дронов произошел пожар в городе Топорец. Население близлежащего района было частично эвакуировано. Также в Западнодвинском муниципальном округе приостановили работу школ и детских садов. Накануне вечером российские военные освободили населенный пункт Украинск (ДНР). Об этом журналистам рассказали в силовых структурах. Также на донецком направлении российские военные уничтожили ряд украинских опорных пунктов. Бойцы получили данные о местоположении противника от разведки. Трое мирных жителей получили ранения в результате атак со стороны ВСУ. Об этом в telegram-канале сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Запорожское направление Российский расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Фагот» из группировки «Днепр» поразил на запорожском направлении танк ВСУ, рассказал военный с позывным Ежик. По его словам, танк сопровождал военную колонну. На северском направлении российские военные сбили украинский беспилотник «Баба-Яга» из автомата. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Бойцы ВС РФ из группировки «Восток» подорвали мост в районе Времевского выступа на южнодонецком направлении. Таким образом они помешали переброске украинских резервов, подчеркнули в российском военном ведомстве.