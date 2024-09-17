Украинск перешел под контроль России

ВС РФ водрузили флаг на шахте в Украинске, сообщили в силовых структурах
ВС РФ освободили населенный пункт Украинск (ДНР). Об этом заявили в силовых структурах.
«Населенный пункт Украинск в ДНР перешел под контроль ВС РФ», — сообщили РИА Новости со ссылкой на силовые структуры. Там отметили, что бойцы российской армии водрузили флаг на шахте.
ВСУ передислоцируют силы из-под Курска в ДНР. Это связано с успехами ВС РФ на данном участке.
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