Украинск перешел под контроль России

Населенный пункт Украинск в ДНР перешел под контроль российских военных
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ВС РФ водрузили флаг на шахте в Украинске, сообщили в силовых структурах
ВС РФ водрузили флаг на шахте в Украинске, сообщили в силовых структурах Фото:

ВС РФ освободили населенный пункт Украинск (ДНР). Об этом заявили в силовых структурах.

«Населенный пункт Украинск в ДНР перешел под контроль ВС РФ», — сообщили РИА Новости со ссылкой на силовые структуры. Там отметили, что бойцы российской армии водрузили флаг на шахте.

ВСУ передислоцируют силы из-под Курска в ДНР. Это связано с успехами ВС РФ на данном участке.

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ВС РФ освободили населенный пункт Украинск (ДНР). Об этом заявили в силовых структурах. «Населенный пункт Украинск в ДНР перешел под контроль ВС РФ», — сообщили РИА Новости со ссылкой на силовые структуры. Там отметили, что бойцы российской армии водрузили флаг на шахте. ВСУ передислоцируют силы из-под Курска в ДНР. Это связано с успехами ВС РФ на данном участке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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