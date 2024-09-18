В Тверской области закрывают школы и проводят эвакуацию на фоне атак Украины: что происходит

В городе Торопце Тверской области после атаки БПЛА началась частичная эвакуация

В Тверской области объявили частичную эвакуацию на фоне атак беспилотников Фото: Стас Этвеш © URA.RU

Вражеские беспилотники (БПЛА) ночью атаковали город Торопец в Тверской области. Российские средства ПВО поразили БПЛА, однако в результате падения обломков на одном из объектов города начался пожар. В Западнодвинском муниципальном округе приостановили работу образовательных учреждений. URA.RU сообщает, что происходит в регионе в настоящий момент.

Объявлена частичная эвакуация

Изначально об атаке дронов рассказал губернатор Игорь Руденя. Первые сообщения были опубликованы ближе к 03:39 (по мск). Глава области объявил о частичной эвакуации. Он подчеркнул, что после падения обломков дрона начался пожар в одном из объектов, передает «Национальная служба новостей». На место происшествия оперативно выехали экстренные службы, включая руководство ГУ МЧС РФ по Тверской области. Власти региона подчеркнули, что ситуация находится под контролем.

Приостановили работу школ и детских садов

В регионе после произошедшей атаки приостановили работу детских садов и школ в Западнодвинском муниципальном округе. Об этом проинформировали власти региона в соцсетях, сообщает 360.Ru. Как писали некоторые telegram-каналы, в Тверской области произошла именно массовая атака дронов. Далее это подтвердили и власти региона.

Горячая линия

В ГУ МЧС по Тверской области организовали горячую линию по вопросам эвакуации жителей Торопецкого округа. Решение принято по поручению губернатора Игоря Рудени. На все необходимые вопросы горожанам ответят по телефону (4822) 390982.