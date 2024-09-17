17 сентября 2024

В садах на Уралмаше прогремел взрыв, есть погибший

© Служба новостей «URA.RU»
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Музей Следственного комитета. Екатеринбург , боеприпас, лимонка, граната ф1
Рядом с телом погибшего на Уралмаше была найдена граната Ф-1 Фото:

В садовом товариществе Екатеринбурга найден труп мужчины, рядом с которым лежала взорванная граната. Подробности происшествия URA.RU рассказал источник.

«Тело 44-летнего мужчины нашла его жена, которая приехала на садовый участок. Он лежал на скамейке, рядом валялись фрагменты от гранаты. Предположительно, это ручная противопехотная Ф-1», — сказал собеседник агентства.

На место были вызваны специалисты «Урал Вымпел», которые осмотрели весь садовый участок, но больше никаких взрывных устройств не нашли. Для экспертизы были изъяты чека от гранаты и другие ее фрагменты. Кому она принадлежит и как оказалась на месте гибели человека, предстоит выяснить сыщикам уголовного розыска.

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В садовом товариществе Екатеринбурга найден труп мужчины, рядом с которым лежала взорванная граната. Подробности происшествия URA.RU рассказал источник. «Тело 44-летнего мужчины нашла его жена, которая приехала на садовый участок. Он лежал на скамейке, рядом валялись фрагменты от гранаты. Предположительно, это ручная противопехотная Ф-1», — сказал собеседник агентства. На место были вызваны специалисты «Урал Вымпел», которые осмотрели весь садовый участок, но больше никаких взрывных устройств не нашли. Для экспертизы были изъяты чека от гранаты и другие ее фрагменты. Кому она принадлежит и как оказалась на месте гибели человека, предстоит выяснить сыщикам уголовного розыска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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