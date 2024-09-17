В садах на Уралмаше прогремел взрыв, есть погибший

В садовом товариществе Екатеринбурга найден труп мужчины, рядом с которым лежала взорванная граната. Подробности происшествия URA.RU рассказал источник.
«Тело 44-летнего мужчины нашла его жена, которая приехала на садовый участок. Он лежал на скамейке, рядом валялись фрагменты от гранаты. Предположительно, это ручная противопехотная Ф-1», — сказал собеседник агентства.
На место были вызваны специалисты «Урал Вымпел», которые осмотрели весь садовый участок, но больше никаких взрывных устройств не нашли. Для экспертизы были изъяты чека от гранаты и другие ее фрагменты. Кому она принадлежит и как оказалась на месте гибели человека, предстоит выяснить сыщикам уголовного розыска.
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