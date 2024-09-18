Госдума рассмотрит закон об отправке подсудимых на СВО

18 сентября 2024 в 11:17 Размер текста - 17 +

В Госдуме рассмотрят новые законопроекты, связанные с отправкой подсудимых в зону СВО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Госдума 18 сентября планирует рассмотреть новые законопроекты, предусматривающие возможность прекращения уголовного преследования для подсудимых, которые отправляются в зону спецоперации на Украине. Инициатива предложена законодателями и поддержана Верховным судом РФ. Об этом пишут журналисты. «В Уголовном кодексе предлагается изменить статью 78.1, которая устанавливает порядок освобождения от уголовной ответственности в связи с заключением контракта на военную службу в период мобилизации, военного времени или военного положения», — отмечает РБК. Предлагаемые изменения позволят фигурантам уголовных дел, находящимся на стадии судебного разбирательства, заключать контракт на участие в СВО. Таким образом, право на освобождение от ответственности при участии в военной операции распространится не только на осужденных и тех, кто еще не предстал перед судом, но и на подсудимых. Законопроекты включают изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, а также в закон «О воинской обязанности и военной службе». Они были внесены в Госдуму в августе текущего года и предусматривают расширение оснований для освобождения от уголовной ответственности в связи с заключением подсудимым контракта на военную службу. В частности, предлагается заменить термин «предварительное расследование» на «производство по уголовному делу» и добавить условие по ходатайству командования воинской части. Подобные инициативы вызывают активное обсуждение в обществе и среди юридического сообщества, поскольку они могут оказать значительное влияние на систему уголовного правосудия страны. Однако некоторые, например, адвокат Елена Орешникова, считают, что такие инициативы наоборот восполняют пробел, допущенный законодателями изначально. О том, что комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил соответствующие законопроекты, стало известно на днях. В комитете рекомендовали Госдуме принять эти инициативы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Госдума 18 сентября планирует рассмотреть новые законопроекты, предусматривающие возможность прекращения уголовного преследования для подсудимых, которые отправляются в зону спецоперации на Украине. Инициатива предложена законодателями и поддержана Верховным судом РФ. Об этом пишут журналисты. «В Уголовном кодексе предлагается изменить статью 78.1, которая устанавливает порядок освобождения от уголовной ответственности в связи с заключением контракта на военную службу в период мобилизации, военного времени или военного положения», — отмечает РБК. Предлагаемые изменения позволят фигурантам уголовных дел, находящимся на стадии судебного разбирательства, заключать контракт на участие в СВО. Таким образом, право на освобождение от ответственности при участии в военной операции распространится не только на осужденных и тех, кто еще не предстал перед судом, но и на подсудимых. Законопроекты включают изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, а также в закон «О воинской обязанности и военной службе». Они были внесены в Госдуму в августе текущего года и предусматривают расширение оснований для освобождения от уголовной ответственности в связи с заключением подсудимым контракта на военную службу. В частности, предлагается заменить термин «предварительное расследование» на «производство по уголовному делу» и добавить условие по ходатайству командования воинской части. Подобные инициативы вызывают активное обсуждение в обществе и среди юридического сообщества, поскольку они могут оказать значительное влияние на систему уголовного правосудия страны. Однако некоторые, например, адвокат Елена Орешникова, считают, что такие инициативы наоборот восполняют пробел, допущенный законодателями изначально. О том, что комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил соответствующие законопроекты, стало известно на днях. В комитете рекомендовали Госдуме принять эти инициативы.