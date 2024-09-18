Shot: Даня Милохин отказался возвращаться в Россию

Блогер Даня Милохин не намерен возвращаться в Россию. Он принял это решение после поджога дома своего приемного отца в Дубае.
«Даня Милохин отказался приезжать из Дубая в Россию», — пишет telegram-канал Shot. Там добавили, что он отказался приехать после поджога дома его приемного отца и угрозы отправить его на СВО. Хотя блогер хочет помочь семье, он планирует делать это только из-за границы из-за скорого осеннего призыва.
По словам приемного отца блогера Дмитрия Тюленева, поджигателя ищут, изъяты камеры, соседи допрошены. Серьезных повреждений нет, так как во время начала пожара никто не спал, и пожар быстро потушили.
Даня Милохин покинул Россию и уехал в Дубай после призыва главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной отправить его в армию за поддержку Украины. Причиной отъезда стала встреча в Москве с бойцами ММА, которые задали ему насмешливые вопросы о внешнем виде.
Приемный отец Милохина 16 сентября сообщил о попытке поджога его дома в Краснодарском крае: ночью во двор прилетела бутылка с коктейлем Молотова, что едва не привело к пожару. Он отметил, что получает угрозы от анонимов, требующих от него, чтобы Даня вернулся в Россию, передает 360.ru.
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